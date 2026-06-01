Patrulla Rural realiza actuaciones a cuatro masculinos

El Comando de Prevención Rural General Paz informa que, a raíz de un llamado telefónico efectuado por un productor agropecuario de la localidad de Alegre, quien alertó sobre la presencia de personas ejerciendo la caza con perros galgos en la zona, y gracias al rápido accionar del personal policial, se logró la identificación de cuatro masculinos mayores de edad, oriundos de la localidad de Lomas de Zamora.

Los mismos se encontraban acompañados por perros de raza símil galgo, constatándose que se hallaban desarrollando actividades cinegéticas sin las autorizaciones correspondientes.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones contravencionales pertinentes, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, por infracción a la normativa vigente en materia de caza.