Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 20

Por
celesterastelli
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La comisión directiva de la Asociación Cooperadora de la EP N° 20 “Guillermo Lawrie”, de la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día martes 26 de mayo de 2026, a las 13:00 horas, en las instalaciones de la institución educativa.

En caso de suspensión por alguna eventualidad, se realizará el día miércoles 27  de mayo, desde las 15 hs.

Orden del día:

  1. Designación de dos socios para firmar el acta.
  2. Lectura del acta anterior.
  3. Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance.
  4. Renovación de miembros.
  5. Fijación de la cuota social.
  6. Fijación del monto de la caja chica.

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