Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 20

La comisión directiva de la Asociación Cooperadora de la EP N° 20 “Guillermo Lawrie”, de la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día martes 26 de mayo de 2026, a las 13:00 horas, en las instalaciones de la institución educativa.

En caso de suspensión por alguna eventualidad, se realizará el día miércoles 27 de mayo, desde las 15 hs.

Orden del día: