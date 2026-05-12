Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 21

Asociación Cooperadora Escuela Primaria N°21 «Justo José de Urquiza» convoca a todos sus asociados y comunidad en general a participar de la Asamblea Anual el día 27 de mayo, a las 17,30 hs.
Orden del día:
- Designación de dos socios para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance.
- Renovación de miembros.
- Fijación de la cuota social.
- Fijación del monto de la caja chica.
Su presencia es fundamental para para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra comunidad educativa