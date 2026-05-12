Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 21

Asociación Cooperadora Escuela Primaria N°21 «Justo José de Urquiza» convoca a todos sus asociados y comunidad en general a participar de la Asamblea Anual el día 27 de mayo, a las 17,30 hs.

Orden del día:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance. Renovación de miembros. Fijación de la cuota social. Fijación del monto de la caja chica.

Su presencia es fundamental para para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra comunidad educativa