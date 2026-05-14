YPF aumentará 1% los combustibles este jueves y luego congelará los precios por 45 días

YPF aplicará una nueva suba desde el jueves y mantendrá el sistema de buffer para evitar trasladar al surtidor el impacto de la suba internacional del petróleo.

Tras el incremento del último lunes, YPF volverá a aumentar el precio de los combustibles desde este jueves, aunque luego mantendrá los valores estables durante 45 días mediante el sistema de «buffer» o amortiguador de precios, según anunció el presidente de la compañía estatal, Horacio Marín.

La petrolera estatal aplicará un ajuste del 1% en naftas y gasoil tras evaluar las condiciones del mercado y la evolución de las variables económicas y energéticas. «A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda», explicó Marín.

El titular de la empresa señaló además que continuará vigente el esquema de «buffer» de precios por otros 45 días con el objetivo de evitar que las fuertes fluctuaciones internacionales del petróleo impacten directamente en los surtidores argentinos.

YPF congelará sus precios durante un mes y medio

Según detallaron desde la compañía, durante ese período YPF absorberá las variaciones bruscas del precio internacional del barril Brent, utilizado como referencia en el país y que actualmente ronda los 105 dólares.

«Continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor», sostuvo el directivo.

El mecanismo funciona mediante una cuenta compensadora que permite diferir parte de los aumentos vinculados al petróleo internacional y recuperarlos más adelante, una vez que disminuya la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, YPF mantendrá el sistema de micropricing, una modalidad que permite establecer precios diferenciados según regiones, corredores y horarios en función de la demanda y el consumo.

El esquema de amortiguación comenzó a aplicarse el pasado 1° de abril, en un contexto de caída en el consumo de combustibles, especialmente en el interior del país.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, los combustibles en Argentina acumulan incrementos cercanos al 25%, impulsados por la escalada del petróleo internacional y las dificultades en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de circulación energética del mundo.

Además del valor del barril Brent, el precio final de los combustibles en Argentina también depende del tipo de cambio, los costos de refinación, logística y comercialización, además de los impuestos nacionales aplicados sobre naftas y gasoil.

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