Por la deuda de IOMA, la Agremiación Médica platense corta el servicio a la obra social por 48 Hs

La medida de fuerza arranca este jueves. La Agremiación Médica Platense le reclama a IOMA una deuda, desde enero, de más de 1900 millones de pesos

Por José Luis Carut

La gestión de Homero Giles al frente del IOMA vuelve a ser noticia y no por logros. Por falta de pago, la Agremiación Médica Platense suspende el servicio a la obra social estatal por 48 Hs a partir de las 0 horas del jueves. Desde IOMA responsabilizan al gobierno nacional por el ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires.

IOMA no cumplió con el plazo puesto por los médicos platenses para cancelar a última hora del miércoles 13 de mayo la deuda cercana los 1.200 millones de pesos con la Agremiación Médica Platense. Motivo por el cual el jueves 14 y viernes 15 los profesionales de la salud de la capital provincial no atenderán a cientos de miles de afiliados que la obra social de los estatales bonaerenses tiene en la ciudad de La Plata.

La deuda que reclama a IOMA la Agremiación Médica Platense

La deuda de IOMA con los prestadores no es algo nuevo. Por falta de pagos en varias ciudades del interior provincial, los prestadores cortaron la atención a los afiliados de la obra social estatal bonaerense; lo que motivó que en la Legislatura provincial los bloques opositores pidieran, sin éxito, la interpelación del titular de IOMA Homero Giles; presentaran pedidos de informes, sin respuestas, y proyectos para la autarquía de la obra social de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Lo que adeuda IOMA a los médicos platenses es una cifra que asusta. Al día de hoy, la deuda con la Agremiación Médica Platense asciende a los $1.190.897.751. No es un retraso administrativo cualquiera; es el acumulado de prestaciones impagas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, sumado a diferencias arancelarias y gastos administrativos que el organismo provincial parece haber «olvidado» de pagar.

Por la forma que tiene IOMA de pagar las prestaciones «de manera parcial y fuera de término», por tercer mes consecutivo, la situación de los médicos platenses es acuciante, generando una «profunda incertidumbre» en el sector.

El presidente de la Agremiación Médica Platense, Dr. Gastón Quintans, manifestó “llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades del IOMA; hemos agotado todas las instancias de diálogo, incluyendo reuniones, reclamos institucionales y gestiones administrativas; es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes”.

“Desde la Agremiación, según lo acordado por unanimidad en el último Plenario, vamos a ser inflexibles en el reclamo resguardando los derechos y la dignidad de toda la comunidad médica.”, agrego el titular de la Agremiación Médica Platense

“La plata de IOMA financia al gobierno de Kicillof y no la salud de los afiliados”

Según contó a MDZ una fuente consultada dentro de la Agremiación Médica Platense, IOMA el 8 de mayo pagó un porcentaje de la deuda, “Si tuviesen voluntad política pueden cancelar la deuda. Pero se excusan en que no tienen plata, responsabilizando al gobierno de Milei por el ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires”

Y remarco “Están admitiendo que IOMA financia la provincia de Buenos Aires -preguntándose- que culpa tienen los afiliados que todos los meses la provincia les descuenta del sueldo IOMA, con que Milei no le gire fondos a la provincia. Es gravísimo que se esté usando la plata de IOMA para que Kicillof financie su proyecto político y no la salud de los afiliados”

Es de destacar que el atraso en el pago de honorarios no sería el único padecimiento de los profesionales de la salud platenses “Si algún médico se queja en redes sociales o presenta un reclamo por el retraso en los pagos se quedan sin cápita”, dijo la fuente consultada.

Por otra parte, llamó la atención en la Agremiación Médica Platense que en el encuentro del lunes pasado que tuvieron con los directivos de IOMA, para tratar de destrabar el conflicto, no estuviera presente el vicepresidente del Instituto ni ningún miembro de la presidencia.

Los afiliados de IOMA, rehenes del «Estado presente»

Como siempre ocurre el que paga las consecuencias de “una mala administración” es el eslabón más débil de la cadena. Cientos de miles de estatales bonaerenses que aportan obligatoriamente todos los meses a IOMA, este jueves y viernes no podrán atenderse, realizarse un estudio o continuar un tratamiento médico en la Ciudad de La Plata

Desde la Agremiación Médica Platense son tajantes: la falta de pago ha dejado a un centenar de profesionales directamente sin sus ingresos correspondientes, calificando la situación como «inadmisible».

La respuesta de IOMA

Desde el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) presidido por Homero Giles , ratificaron que entre el jueves 14 y el lunes18 cancelarán la deuda con la Agremiación Médica Platense e intimaron a los médicos adheridos al convenio vigente con la obra social de los estatales bonaerense a “cumplir y brindar efectivamente a nuestros afiliados las prestaciones convenidas oportunamente”

Y redoblando la apuesta, advirtieron que de detectarse incumplimientos o cortes en la atención a los afiliados se “aplicará el débito que corresponda sobre la facturación”, no descartando iniciar acciones legales a los profesionales que se plieguen a la medida de fuerza de la Agremiación Médica Platense

Mdzol