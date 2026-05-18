Capacitación para conductor Náutico en Villanueva

Este domingo, en el SUM del Camping del Río Salado, de la localidad de Villanueva, se llevó adelante la segunda instancia de la capacitación de Conductor Náutico,

El mismo, fue organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de General Paz, impulsado a través de la Subsecretaría de Emergencias de la Dirección Provincial de Defensa Civil, y el Ministerio de Seguridad.

En una jornada programada para quienes ya habían sorteado la instancia teórica, se desarrolló desde las 9 de la mañana, hasta las 15, una serie de actividades.

El curso brinda herramientas esenciales para la conducción de embarcaciones en contextos de emergencia, permitiendo a los asistentes avanzar en la obtención del registro náutico oficial otorgado por la Prefectura Naval Argentina.

Este tipo de formación resulta clave para mejorar la capacidad de respuesta en escenarios como inundaciones, rescates y operativos en zonas ribereñas.

La capacitación estuvo a cargo de Instructores y directores de Defensa Civil Provincial.