Kicillof denunció una «catástrofe sanitaria» y calificó de «criminales» las políticas de Milei

El gobernador convocó a intendentes para analizar la situación del sector. El ministro Kreplak mostró cifras alarmantes. Este miércoles es la Marcha Federal.

Horas antes de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el gobernador Axel Kicillof reunió en La Plata a un grupo de 60 intendentes de la provincia antes los que desgranó un descarnado diagnóstico de la situación sanitaria, a la que calificó de “catástrofe” producto de un conjunto de políticas de ajuste nacional “criminales”. Enfático, el gobernador sostuvo que se trató de una descripción “no opinable” de la realidad porque está basada en datos.

Kicillof repitió para el caso de la salud el formato que había ensayado para plantear la difícil situación financiera que atraviesa la provincia y su impacto en las comunas: hizo una reunión con intendentes en La Plata en la que desplegó un diagnóstico detallado. Esta vez lo acompañó su ministro de Salud, Nicolás Kreplak como en aquella oportunidad lo había hecho el titular de Economía, Pablo López.

“Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”, esas palabras contienen en núcleo del mensaje del Gobernador . “No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, agregó.

Kreplak, en la apertura del evento, le había puestos cifras al análisis de Kicillof. Precisó que como consecuencias del ajuste nacional, aumentaron 35% las internaciones en hospitales públicos, se dispararon las internaciones por causas prevenibles como la influencia y neumonías -60%- diabetes -40%- y cardíacas, 37%. Las obras sociales, señaló, reducen sus coberturas por lo que también sube la cantidad de afiliados que terminan por pedir medicamentos en hospitales.

Kicillof preocupado por la saturación hospitalaria

El ministro repasó una variedad de programas que están siendo recortados e hizo especial énfasis en el Remediar, que entregada medicamentos a 8 mil centros asistenciales. Y apuntó a las consecuencias: amento de las internaciones evitables, de la mortalidad infantil (+6,25%) y la materna (+37%); suba del 71% de los casos de sífilis. Dijo que la saturación hospitalaria es grande -especialmente en las guardias- y que 20 millones de personas tiene la salud en riesgo.

“Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias”, concluyó Kicillof. “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud”, anunció.

Del encuentro, que se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobiern, estuvo la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro. Hubo mayoría de jefes comunales del oficialismo pero también algunos de la oposición, como el tandilense Miguel Lunghi.

Fuente: Agencia DIB.