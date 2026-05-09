Renovación en autoridades en la UCR: Walter Güerini es el nuevo Presidente

Por
celesterastelli
-
0
966
Foto archivo: Asunción de autoridades 2024

LISTA DE AUTORIDADES DE COMITÉ UCR

PRESIDENTE: Güerini, Walter

VICEPRESIDENTE: López, Valentina

SECRETARIA GENERAL: Garrido, María

TESORERO: Dobaño, Cristian

VOCALES TITULARES

1 Magnani, Gustavo

2 Volmer, Erika

3 Gerbelli, Mario

4 Pauer, Alejandra

5 Della Vedova, Ignacio

6 de Araquistain, Verónica

7 Ponce, Ricardo

8 Del Campo, Alicia

VOCALES SUPLENTES

1Pérez, Sergio

2 Bona, Emilce

3 Irigoite, Roberto

4 Domínguez, Abril

5 Rizzo, Alfio

6 Liforena, Ethel

CONVENCIONALES

1 Lois, Marcelo

2 March, Liliana

Artículos relacionadosMás del autor