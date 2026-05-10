El lunes sesiona el HCD con variado temario

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 5/2026
11/05/2026 – 19:00 HORAS
A) Consideración actas
-Acta Sesión Ordinaria 4/2026
B) Correspondencia Recibida
C) Correspondencia Emitida
D) Asuntos Entrados.
D1) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°050/2026.
D2) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°051/2026.
D3) P/R Ref. a: “Reconocer a Florencia Sequeira por haberse consagrado Doble Campeona Provincial de Atletismo en la ciudad de La Plata”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)
D4) P/R: Ref. a: “Reconocer a rancheros que hicieron podio en la 21° edición del ‘Rally de Ranchos Gran Premio Nunzio Vernaci’”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)
D5) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E la creación de la figura de un Coordinador de Políticas Integrales en materia de Adicciones en General Paz”. (DEFENSA COMUNAL)
D6) P/R Ref. a: “Expresar la preocupación ante los reiterados hechos de vandalismo en el cementerio de Ranchos”. (LA LIBERTAD AVANZA)
D7) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en el Cementerio de Ranchos”. (DEFENSA COMUNAL)
D8) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E la colocación de señalización vial en el acceso a la Escuela Primaria N° 21”. (LA LIBERTAD AVANZA)
D9) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que proceda a la reparación, limpieza y mantenimiento integral de la bicisenda ubicada en el acceso Senador Raúl Rey de la localidad de Ranchos”. (DEFENSA COMUNAL)
D10) P/R Ref.: “Solicítese al D.E que gestione la colocación de señalización vial en todos los accesos a la laguna”. (LA LIBERTAD AVANZA)