CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Del jueves 14 al jueves 21 de mayo de 2026

Los municipios bonaerenses proponen visitas guiadas, aniversarios, y festividades patronales y productivas para disfrutar el fin de semana. Florencio Varela celebrará la Fiesta Chica de Mailín 2026; Tres Arroyos, la Fiesta Patronal en San Mayol; Berazategui, el Kilómetro del Alfajor; y Salto, la Fiesta del Pueblo Inés Indart 2026.

En Coronel Dorrego se hará la Cosecha en el Olivar; en Chacabuco, Los Caminos de Haroldo y en La Plata, Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

FLORENCIO VARELA

Fiesta Chica de Mailín 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16 y domingo 17, desde las 9:00, en diferentes espacios físicos de Florencio Varela.

Descripción: Festividad religiosa en homenaje al Santo Patrono de la provincia de Santiago del Estero. Actos litúrgicos, procesión por la plaza de Mailín, comidas típicas, espectáculos musicales y puestos de artesanías. Desde hace más de veinte años, fieles de Florencio Varela y de la región veneran la réplica del Señor de los Milagros de Mailín que llegó bendecida desde el santuario de Santiago del Estero a la capilla homónima el 14 de septiembre de 1996. Entrada gratuita. Organiza la Capilla Nuestro Señor de los Milagros de Mailín con el acompañamiento del Municipio de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/santuario_mailin_varela/ – https://www.facebook.com/santuariodemailinenvarela/?locale=es_LA

MALVINAS ARGENTINAS (Villa Mayo)

50º Aniversario de la Fiesta de Mailín

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a partir de las 10:00 y domingo 17, desde las 7:30, en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro 465.

Descripción: Fe, tradición y encuentro en una celebración que cumple las bodas de oro. Actividades litúrgicas y llegada de la Virgen de la Consolación de Sumampa. Sábado, desde las 20:00, fiesta folclórica y velada de oración. Domingo, primera misa y misa principal; a las 10:00, inauguración de la fiesta folclórica en la plaza; a las 13:00, misa y bautismos; a las 15:30, traslado de la imagen del Señor Mailín al centro de la plaza; a las 17:00, procesión del Señor Mailín junto a la Virgen de Sumampa y Mama Antula. Entrada gratuita. Organiza la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Más información: www.instagram.com/munimalvinas/ – www.facebook.com/ellugardelafamilia

TRES ARROYOS (San Mayol)

Fiesta Patronal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 18:00 y domingo 17, a las 10:00, en la estación del ferrocarril.

Descripción: Sábado, recibimiento de la cabalgata que llega desde la ciudad de Tres Arroyos. Domingo, espectáculos en vivo, feria de artesanías y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/fiesta-patronal-2/ – www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ – www.facebook.com/search/top?q=tres%20arroyos%20turismo

LOBOS (Salvador María)

8º Fiesta de la Miel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, de 10:00 a 18:00, sobre avenida Topa, Salvador María.

Descripción: Charlas técnicas para apicultores, puestos de emprendimientos locales, exposiciones, degustaciones, espectáculos musicales y actividades para la familia. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/produccion.lobos/ – www.instagram.com/turismolobos/- www.facebook.com/lobos.turismo

SALTO

Fiesta del Pueblo Inés Indart 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a partir de las 10:00, en diferentes espacios físicos de Indart.

Descripción: Por la mañana, misa en la capilla San Pascual Bailón y desfile de instituciones locales; desde las 13:00, en el predio de la estación del ferrocarril, espectáculos en vivo con música, ballet y propuestas para toda la familia. Feria de artesanías y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/municipalidadsalto/ –

www.facebook.com/MunicipalidaddeSalto

EVENTOS GASTRONÓMICOS

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

2º Festival de la Milanesa Serrana

Fecha, hora y lugar: Viernes 15 al domingo 17, en diferentes horarios y comercios adheridos.

Descripción: Viernes y sábado, menú especial de milanesa serrana en comercios adheridos. Domingo, sobre la colectora de avenida San Martín, música, comidas y elaboración en vivo del sandwich de milanesa más largo junto a los gastronómicos locales. Parte de lo recaudado se donará a la EPN°6 J. B. Alberdi. Organiza la Cámara de Comercio Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa Arcadia y Saldungaray; la Municipalidad de Tornquist y comercios locales.

Más información: https://sierrasdelaventana.tur.ar/calendario-turistico/ – www.instagram.com/camcotisas/ – www.facebook.com/Camcotisas

BERAZATEGUI

Kilómetro del Alfajor en Berazategui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16 y domingo 17, de 12:00 a 22:00, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

Descripción: Participación de productores de alfajores de todo el país. Masterclass en vivo, elección del mejor alfajor, espectáculos, sorpresas y personalidades invitadas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/km.alfajorargentino/ – www.instagram.com/secretariadetrabajoberazategui/

EVENTOS CULTURALES

TANDIL

25º Mayo Teatral

Fecha, hora y lugar: Sábado 2 al domingo 31, a las 20:00, en diferentes espacios culturales de Tandil.

Descripción: Evento que reúne a teatristas y hacedores de la cultura. Agenda para toda la comunidad. Entrada gratuita o a valores accesibles. Organiza la Municipalidad de Tandil con la participación de espacios culturales y teatros tandilenses. Programación: https://bit.ly/4dhvzkK

Más información: www.tandil.tur.ar/evento-25-mayo-teatral-804 –

www.instagram.com/culturatandil/ – www.facebook.com/culturayeducaciontandil

SAN VICENTE

1º Festival Afro Candombero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16 y domingo 17, desde las 11:00, en la Estación Cultural de San Vicente, avenida Sarmiento 1000.

Descripción: Tambores, ritmos, cuerpos en movimiento y memoria viva, cuerdas, comparsas y candomberos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto. Acompaña Eco Feria de la Laguna y Feria permanente de artesanías de la Estación Cultural.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred/ – www.facebook.com/sanvicenteculturaenred

CORONEL SUÁREZ

3° Suárez Rock

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a partir de las 19:00, en el Mercado de las Artes.

Descripción: Patio cervecero y propuestas gastronómicas a cargo de instituciones locales. Espectáculos musicales con Bellota Rock (covers de rock nacional), Drink Team, Don Roberto (reggae y ska), Bulldozer Blues Band (blues de la comarca serrana) y cierre con Instinto DC (heavy metal). Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/p/DKuZr44uRoH/ – www.instagram.com/suarezturismo/ – www.facebook.com/suarezturismo

CAPITÁN SARMIENTO

Cabalgata Criolla 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, saliendo a las 10:30, desde El Museo de la Estación.

Descripción: Cabalgata desde el Museo hacia la escuela de La Colorada con destino final a la pulpería El Pobre Gaucho.Cierre con prueba de riendas y peña folclórica. Servicio de cantina. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento. Evento previsto para el sábado 9 que debiera ser reprogramado para el 17/05 por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/culturacapitansarmiento/ – www.facebook.com/culturavivacapsto

EVENTOS DEPORTIVOS

GUAMINÍ

Maratón 6 Ciudades – 2º Fecha

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 15:00, en el Club Deportivo Empleados de Comercio.

Descripción: Segunda fecha del campeonato que recorrerá las calles de la ciudad en distancias de 10, 5, y 2,5 kilómetros. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716 Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/ – www.facebook.com/municipalidad.guamini

ARRECIFES

Las Cupecitas Vuelven A Rugir

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 11:00, en el autódromo municipal Daniel Alberti y domingo 17, a las 8:00, en el parque cerrado.

Descripción: Sábado a las 12:00, foto institucional; a las 12:30, reunión de pilotos; a las 13:15, partida en caravana desde el el autódromo hacia la largada y a las 14:00, largada oficial 4 vtas. a un circuito de 20 kilómetros. Finalizada la competencia, concentración en el autódromo; a las 17:00, caravana hacia la plaza principal y de 17:30 a 19:00, exhibición y largada simbólica con las autoridades. Domingo a las 8:00, apertura del parque cerrado; a las 9:00, encuentro de pilotos; a las 9:15 caravana desde el autódromo hacia la largada; a las 10:00, largada; a las 13:00, pruebas libres de actividad conductiva; a las 16:00, muestra de súper 8 y a las 17:00, entrega de clasificaciones tercera fecha y menciones. Entrada gratuita.Organiza la Asociación Cupecitas del Turismo Carretera con el acompañamiento Municipal de Arrecifes

Más: www.instagram.com/municipalidaddearrecifes/

CARLOS CASARES

2º Casares Corre 5K y 10K

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 10:30, en plaza San Martín.

Descripción: Distancias de 5 y 10 kilómetros en distintas categorías. Entrega de kit y acreditación el mismo día. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/deportescarloscasares/ – www.facebook.com/deporte.casares

CORONEL SUÁREZ

1° Duatlón Suárez

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 10:30, en el Playón del Ferrocarril.

Descripción: Distancias de 3 kilómetros en running, 20 en ciclismo y 3 más en running. Categorías: MTB y MTB Ruta. Actividad arancelada. Inscripción en: www.bahiacorre.com.ar. Organiza Desafío Sudoeste con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/p/DWBi24ujViu/ – www.facebook.com/search/top?q=turismo%20coronel%20su%C3%A1rez

CHASCOMÚS

Carrera de Calle

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 10:00, desde avenida Lastra y Alem.

Descripción: Segunda fecha de las Carreras de Calle que forman parte del Calendario Running 2026 de la ciudad. Distancias de 5 y 10 kilómetros para distintas categorías, en un circuito de la zona de la costanera. Actividad arancelada. Inscripción previa en:

apps.chascomus.gob.ar/deportes/circuitodecalle Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

MAR CHIQUITA (Vivoratá)

Duatlón Rural Los Tres Pueblos

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 8:30, en el Polideportivo Municipal, Ruta 2 mano a Mar del Plata.

Descripción: Primera fecha del Campeonato de Duatlones Los Tres Pueblos, en distancias de 4 kilómetros en running, 20 en MTB, finalizando con 4 más en run. Individual o en parejas. Inscripción arancelada en el siguiente link: www.kmitodoapulmon.com.ar/p/1-duatlon-rural-vivorata-26abril2026.html Organiza DC Eventos Deportivos con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita. Evento previsto para el 10/05 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/deportesmarchiquita/ – www.facebook.com/deportesmch

NECOCHEA

Bonaerense XCO – Tercera Fecha

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, de 11:00 a 16:00, en el Parque Miguel Lillo.

Descripción: Tercera fecha de la competencia de pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), con la participación de más de 200 ciclistas de todas las edades. Categorías desde los trece años. Actividad arancelada. Organiza Perfil Extremo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – https://perfilextremo.com/

LA PLATA – BERISSO – ENSENADA

38º Media Maratón Tres Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 8:00, desde el Paseo del Bosque, avenidas Iraola y Centenario.

Descripción: Media maratón más antigua de la provincia de Buenos Aires, en las distancias de 21 y 10 kilómetros competitivos y 5 participativos. Un circuito que abarca las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Actividad arancelada con inscripción previa. Organiza el Círculo de Atletas Platense con el apoyo de los municipios anfitriones.

Más información: www.instagram.com/cavplatense/ – www.facebook.com/profile.php?id=100063056028993 –

TORDILLO (General Conesa)

Campeonato de duatlón 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 8:30, en la pista de atletismo de General Conesa.

Descripción: Segunda fecha del circuito regional. A las 8:30, acreditaciones y a las 10:00, largada. Distancias de 3 kilómetros en running, 20 en ciclismo y 3 más en running. Actividad arancelada con inscripción previa. La última fecha será en junio, en la ciudad de Castelli. Organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Tordillo.

Más información: www.instagram.com/tordillodeportes/ – www.facebook.com/profile.php?id=61566134267556

BRANDSEN

4º PAMPA Rural Trail

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 10:30, en la Posta de Tavo, Ruta 210 KM 62,5. Descripción: Competencia en las modalidades 7 kilómetros, participativa (campo traviesa, camino rural y leves desniveles); 14, 21 y 30 kilómetros, competitiva (campo traviesa con pasaje de algunas alambradas, caminos rurales y leves desniveles bordeando el Rio Samborombón Chico) y categoría kids (inscripción sin costo el día de la carrera hasta 12 años). Inscripción arancelada. Organiza JK Sports con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.instagram.com/jk_sports_race/ – www.instagram.com/turismo_brandsen_/

VISITAS GUIADAS

CORONEL DORREGO

Cosecha en el Olivar

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 15:30, desde el edificio municipal.

Descripción: Visita a la finca Estilo Oliva con participación en la cosecha de olivos y degustación de productos regionales. Inscripción previa en la Oficina de Turismo o al (2921) 401222/(02921) 405885. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/dorregotur/ – www.facebook.com/DorregoTurismo02

CHACABUCO

Los Caminos de Haroldo

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 10:00, desde el arco de entrada de Chacabuco, acceso Hipólito Yrigoyen.

Descripción: Visita al Álamo Carolina en Chacabuco, que homenajea a Haroldo Conti. Inscripción: (2352) 496674. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismochacabuco/

MAR CHIQUITA

TuriClub

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, de 11:00 a 16:00, en la rotonda del Viejo Contrabandista.

Descripción: Jornada con sabores tradicionales como locro, empanadas, picadas, pastelitos, alfajores y tortas fritas. Espectáculos de danzas tradicionales, disertaciones y paseo temático de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/ – www.facebook.com/turismomarchiquita

LA PLATA

Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 15:30, en la Casa Curutchet, Boulevard 53 entre avenida 1 y calle 2.

Descripción: Recorrido por la icónica Casa Curutchet, Museo de los Trabajadores Evita, Pasaje Rodrigo y Baxar Mercado. Duración: 2:30 horas. Actividad arancelada. Inscripción previa en https://bit.ly/4n9TWV2 Organiza el Ente Municipal para la Actividad Turística de La Plata.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ – https://turismo.laplata.gob.ar/agenda.html

FERIAS Y EXPOSICIONES

ALMIRANTE BROWN (Glew)

10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown – FILAB

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 15, de 9:00 a 17:00 y sábado 16, de 12:00 a 18:00, en el circuito de Ciclismo y Aerobismo de Glew, calle Jorge Newbery y Garibaldi.

Descripción: Feria itinerante en diferentes puntos de la ciudad con inicio en la localidad de Glew. Participan librerías, editoriales, escritores/as y artistas invitados. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/municipiobrown/ – www.facebook.com/MunicipioBrown

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.