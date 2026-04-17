Por amenazada de “tiroteo” activan protocolo en la Secundaria Nº 2

En los últimos días se ha visto con frecuencia a través de los medios de comunicación de alcance nacional, escrituras en los baños de los establecimientos educativos, principalmente secundarias, donde anuncias que habrá un tiroteo, lo que obliga a las autoridades a aplicar el protocolo de seguridad correspondiente.

Lo que parecía que sólo se generaba en otras ciudades, también llegó a Ranchos, y en un baño de la Escuela Secundaria Nº 2 apareció una inscripción que anunciaba que el día lunes iba a haber un tiroteo.

Los mensajes de amenazas de tiroteo en varias escuelas a lo largo de todo el país provocaron la intensificación de los operativos de seguridad durante las últimas horas, con el objetivo de determinar si se trata de un incidente real o un reto viral que se extendió por TikTok.

Ante este hecho, el equipo de conducción de la escuela, se vio obligado a tomar cartas en el asunto, y dar aviso a las autoridades policiales, aplicando el protocolo indicado, y es por ello, que todos los alumnos se retirarán en el día de hoy a las 11,50 hs.

Lamentablemente, lo que puede ser una simple broma de un adolescente, genera una serie de trastornos en los establecimientos educativos, y es por ello, que se solicita la colaboración y compromiso de las familias para enfrentar este tipo de situaciones, que, en más de un lugar, han pasado más allá de las amenazas. Del mismo modo, la escuela mantiene su compromiso de abordar estas temáticas con las herramientas que le son factibles, pero que, sin el apoyo de la familia, no es posible llevar a la práctica.

Así lo comunicó la Secundaria Nº 2 a las familias:

Buen día, familias:

En el marco de la situación que están atravesando distintas Instituciones Educativas, relacionada con la aparición de amenazas escritas de posibles tiroteos en espacios escolares, nos dirigimos a ustedes para solicitar seriedad, compromiso y acompañamiento.

Es fundamental que puedan dialogar en sus hogares con sus hijos e hijas acerca de:

La importancia del cuidado personal y colectivo.

La responsabilidad en el uso de la palabra y las acciones.

Las consecuencias de las amenazas, entendiendo que se trata de un delito que implica intervención judicial.

Desde la escuela estamos abordando esta temática con los y las estudiantes, promoviendo la reflexión, el respeto y la convivencia. Consideramos imprescindible el trabajo conjunto entre familia y escuela para acompañar este proceso.

Les pedimos también estar atentos/as a cualquier situación que sus hijos/as puedan comentar o manifestar, y ante cualquier información relevante, comunicarse de manera inmediata con la institución.

Reafirmamos que la escuela es un espacio de cuidado y aprendizaje, y que entre todos y todas debemos sostenerlo como un lugar seguro.

Agradecemos su colaboración y compromiso.

Equipo de Conducción

Escuela Secundaria n*2