Casa del Niño celebra su 80° aniversario

Con motivo de tan significativo acontecimiento, se invita a toda la comunidad a participar de los festejos organizados en honor a esta querida institución, que a lo largo de los años ha sido parte fundamental de nuestra historia.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS FESTEJOS:
*Durante el mes de abril se llevará a cabo un recorrido por los domicilios de personal que han formado parte de la institución, con el fin de hacer entrega de los presentes correspondientes.
*Invitación a todos los medios de comunicación del Distrito.
ACTOS PREVISTOS PARA EL DÍA DEL ANIVERSARIO:
- Se abrirán las puertas de la institución para toda la población.
- Breve discurso de bienvenida.
- Recepción con mesa dulce.
- Proyección de un video con imágenes de antes y después de la institución
- Presentación musical a cargo de ex alumnos.
- Se soplarán las velas con motivo del 80° aniversario.
- Palabras finales de agradecimiento.
INVITACIÓN
La comunidad se encuentra cordialmente invitada a participar de los actos, el jueves 30 a las 16 hs.