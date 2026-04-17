Casa del Niño celebra su 80° aniversario

Por
celesterastelli
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PH Archivo de la Memoria Fotográfica de Ranchos

Con motivo de tan significativo acontecimiento, se invita a toda la comunidad a participar de los festejos organizados en honor a esta querida institución, que a lo largo de los años ha sido parte fundamental de nuestra historia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS FESTEJOS:

*Durante el mes de abril se llevará a cabo un recorrido por los domicilios de personal que han formado parte de la institución, con el fin de hacer entrega de los presentes correspondientes.

*Invitación a todos los medios de comunicación del Distrito.

ACTOS PREVISTOS PARA EL DÍA DEL ANIVERSARIO:

  • Se abrirán las puertas de la institución para toda la población.
  • Breve discurso de bienvenida.
  • Recepción con mesa dulce.
  • Proyección de un video con imágenes de antes y después de la institución
  • Presentación musical a cargo de ex alumnos.
  • Se soplarán las velas con motivo del 80° aniversario.
  • Palabras finales de agradecimiento.

INVITACIÓN

La comunidad se encuentra cordialmente invitada a participar de los actos, el jueves 30 a las 16 hs.

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