Calendario eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 4 al jueves 11 de junio de 2026

Los municipios bonaerenses prometen una agenda tentadora con exquisiteces criollas, visitas a bodegas, festividades patronales y arquitectura de las pampas. General Lavalle celebrará la 8° Fiesta Regional de la Torta Negra; Merlo, la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026; Brandsen, la 4º Fiesta del Pastelito en Gómez y Rauch, el 11° Encuentro Salamónico.

Las bodegas Saldungaray en Tornquist, y Cordón Blanco en Tandil invitarán a un recorrido que combina paisajes y sabores.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

GENERAL LAVALLE

8º Fiesta Regional de la Torta Negra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 10:00, sobre la avenida Mitre en el casco urbano de la ciudad.

Descripción: Presencia de panaderías locales y participación especial de la Panadería Del Pueblo, que dio origen a la festividad. Feria artesanal y paseo gastronómico. Espectáculos con artistas locales y regionales. Circuitos guiados recorriendo espacios representativos de Lavalle. Gran baile popular al cierre de la jornada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es – www.facebook.com/PrensaGralLavalle

MERLO (San Antonio de Padua)

Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 13:00, frente a la iglesia San Antonio de Padua, Centenario y Llavallol de Acosta.

Descripción: Gran encuentro anual del barrio con emprendedores, gastronomía y escuelas. Organiza la Municipalidad de Merlo y la Iglesia de Padua. A beneficio de los Bomberos Voluntarios de Merlo y Cáritas Padua.

Más información: www.instagram.com/merlocultura/ – www.facebook.com/CulturaMerlo

BAHÍA BLANCA (General Cerri)

150º Aniversario de General Cerri

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a partir de las 09:00, en diferentes espacios físicos de General Cerri.

Descripción: Gran desfile gaucho por las calles de la localidad, jura de recados, entrega de premios, artesanías, feriantes y expositores. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Cerri y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.facebook.com/CETGralCerri

BRANDSEN (Gómez)

4º Fiesta del Pastelito

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, en el predio de la Estación de Gómez.

Descripción: Artistas locales, Paseo del Pastelito, puestos de artesanías y emprendimientos, patio gastronómico, los mejores pastelitos caseros, Concurso al mejor pastelito a cargo de un jurado local, espectáculo de folclore y cierre con baile campero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Brandsen en conjunto con el grupo Gomez Turístico.

Más información: www.instagram.com/gomezturismo/ – www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649 – www.instagram.com/turismo_brandsen_/

LOBOS

224º Aniversario de la Ciudad de Lobos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 11:00, sobre la calle Salgado, frente al Palacio Municipal y la Plaza 1810.

Descripción: Tradicional desfile de instituciones, organizaciones, clubes, asociaciones y ballets del partido. Además, habrá exposición de grandes empresas, PyMEs, productores locales, artesanos y propuestas gastronómicas con food trucks y P.U.M.PA., junto a espectáculos y presentaciones artísticas locales. Entrada gratuita.En caso de lluvia, se reprograma para el 14/06. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/- www.facebook.com/lobos.turismo – www.instagram.com/cultura_lobos/ – www.facebook.com/culturalobos – Dirección de Cultura (2227) 479298 – Dirección de Turismo: (2227) 500405

MAGDALENA (Bavio)

139° Aniversario de la Estación Bavio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, desde las 11:00, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio.

Descripción: Festejos por un nuevo aniversario de la Estación y la llegada del tren. Música en vivo, ballets folklóricos, charla histórica sobre el ferrocarril y la fundación de los pueblos, buffet, cosas dulces y chocolate caliente. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza Asociación Civil Posta Cultural y Museo Estación Bavio.

Más información: www.instagram.com/estacionbavio/ – www.facebook.com/profile.php?id=100091091469842

EVENTOS CULTURALES

RAUCH

11°Encuentro Salamónico

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Descripción: Especialistas, investigadores, arquitectos, fotógrafos, gestores culturales y vecinos compartirán recorridos guiados, charlas, presentaciones y experiencias comunitarias, Viernes, apertura del Archivo Histórico Municipal-Vieja Usina, Alem 155; Sábado 6, acreditaciones a las 13:00 en el Palacio Municipal y, a las 13:45, inauguración de las actividades en el Salón Blanc. Domingo 7, a las 09:00 salida de la travesía Salamónica en el Palacio Municipal y, a las 15:00, cierre del encuentro. Actividad arancelada. Organizan el Centro Cultural Salamone Balcarce y la Municipalidad de Rauch, junto a instituciones y organismos vinculados a la cultura y el patrimonio.

Más información: https://acortar.link/7LYCjj – www.instagram.com/culturaturismorauch – www.facebook.com/Cultura-RAUCH-1262110940541201 – (2494) 349227.

LAS FLORES

3º Encuentro Provincial de Escritores «Ciudad de Las Flores»

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a partir de las 15:00, en el Salón Rojo Municipal, Rivadavia nº 385.

Descripción: Presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, charlas temáticas y espectáculo musical. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Las Flores.

Más información: www.instagram.com/culturalasflores/ – www.facebook.com/culturalasflores

LOMAS DE ZAMORA (Banfield)

Encuentro de Fans Mágico

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, 13:00 a 20:00, en la Plaza del Campeón, Maipú y Vergara, Banfield.

Descripción: Jornada dedicada por completo al universo de Harry Potter: arte, fanzines, coleccionismo y cultura pop. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de Lomas de Zamora.

Más información: www.instagram.com/culturalomas/ – www.facebook.com/Culturalomasmlz – www.instagram.com/expo.comics/

EVENTOS DEPORTIVOS

ALMIRANTE BROWN

8º Carrera Malvinas, Soberanía y Memoria

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en el Polideportivo Rafael Calzada.

Descripción: Carrera en las distancias de 7 y 3 kilómetros para adultos y

1 km infantil. Link de inscripción: https://zonacorredor.com.ar/evento/20. Actividad gratuita. Organiza Atrunning con el acompañamiento de la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/institutodeldeportealtebrown/

BARADERO (Ireneo Portela)

Duatlón Baradero

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en Ireneo Portela.

Descripción: Competencia en las distancias Olímpico: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 40 km, Pedestrismo 5 km; Sprint: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 20 km, Pedestrismo 3km; Super Sprint Pedestrismo 3 km, Ciclismo 10 km, Pedestrismo 1km; Posta Sprint 2 participantes en distancia Sprint. Categorías: Masculina, Femenina y Mixta. Inscripción arancelada. Organiza Grupo 3 con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/grupot3/ – www.instagram.com/deportesbaradero/

CHASCOMÚS

Carrera de Calle

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, desde avenida Lastra y Alem.

Descripción: Nueva fecha de las Carreras de Calle que forman parte del Calendario Running 2026 de la ciudad. Distancias de 5 y 10 kilómetros, para distintas categorías, en un circuito en la zona de la costanera. Actividad arancelada con inscripción previa. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

GENERAL ALVARADO (Miramar)

5° Rally Cross Miramar

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en el Predio Gauchos del Sur.

Descripción: Nueva edición de esta carrera que se lleva adelante con las siguientes distancias y categorías 50 km, de carácter competitivo, 30 km, promocionales y 10 km principiantes. Servicio de cantina. Actividad arancelada. Organiza la Agrupación Pala Team con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/rallycrossmiramar/

SAN VICENTE

Media Maratón SVC

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 09:00, en la Laguna San Vicente.

Descripción: Carrera sobre asfalto con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Cupos limitados. Actividad arancelada. Organiza Rotary Club San Vicente con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente. y de Corredores de Zona Sur.

Más información: www.instagram.com/sanvicentemunicipio/ www.instagram.com/corredoresdezonasur/

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

2° Campeonato Provincial de Duatlón

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:30 desde el CEF N° 94, Necochea 1376.

Descripción: Segunda fecha del campeonato en las distancias de 2,5 run, 20km bike y 2,5 km de run. Actividad arancelada con inscripción previa. Organiza el Centro de Educación Física N° 94 con la colaboración de la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/ – (2355) 456485

GUAMINÍ

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, en el Balneario Lago del Monte.

Descripción: Tercera fecha del campeonato en las distancias Cicloturista por entre 15 a 18 kilómetros; Promocional, 30 a 45 km. En las categorías competitivas será obligatorio un circuito de entre 50 a 60 kilómetros. Acreditaciones de 10:00 a 11:30; largada oficial a las 12:00. Inscripción arancelada ingresando a: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=717 No se hacen inscripciones el día de la carrera ni cambio de categoría. Organiza Pampeanos Deportes & Desafíos y la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/ – www.facebook.com/guaminideportes

LAPRIDA

Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 11:00, desde el Club Juventud.

Descripción: Primera fecha de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, en las distancias de 30km de carácter promocional y 60km competitivo. Inscripciones a través del siguiente link: www.codigoaventura.com.ar/carreras/laprida_rural-bike/ficha_tecnica.htm. Actividad arancelada. Organizan el Club Social y Deportivo Juventud en conjunto con la Municipalidad de Laprida.

Más información: www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal/ – www.instagram.com/lapridaturismo

LA PLATA (Joaquín Gorina)

Gorina Corre Extreme Duatlón

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, desde las 9, en el Predio de la Estación de Gorina.

Descripción: En el marco del aniversario de la localidad, se realiza este circuito que combina trail running, duatlón y MTB. Distancias Trail: 21K competitivos, 10K competitivos y 2K participativos. Duatlón Trail – MTB (Individual o en equipos): 5K running, 21K MTB y 5K running. Actividad arancelada. Organizan Sincronía Deportiva, COSEGO con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/p/DWXHRx0EX5M/

NAVARRO

1º Navarro 360

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 7:30, en la Laguna de Navarro.

Descripción: Recorrido por los paisajes de la laguna en las distancias de 10 y 5 kilómetros. Carrera Kids (gratuita) competitiva y participativa. Actividad arancelada con inscripción previa (incluye kit con remera, golosinas, dorsal, chip, alfileres y seguro del corredor). Organiza Mauro González Training y la Municipalidad de Navarro.

Más información: www.instagram.com/turismonavarro/ – www.facebook.com/turismonavarro

VISITAS GUIADAS

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Visita guiada: Bosque Vivero Dunícola

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 11:00, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Circuito por diversos senderos y atractivos. Duración 1 hora y media aproximadamente. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/- www.instagram.com/miramararg/

TORNQUIST (Pueblo Turístico Saldungaray)

Bodega Saldungaray

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada. Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

TANDIL

Bodega Cordón Blanco

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco

Más información: www.instagram.com/cordonblanco/ – Reservas al (249) 462-9356

FERIAS Y EXPOSICIONES

FLORENCIO VARELA

Paseo de la Miel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, de 10:00 a 18:00, en 25 de Mayo entre Chacabuco y Maipú.

Descripción: Venta de productos provenientes de colmenas locales y regionales, muestra del trabajo de productores apícolas y emprendedores del distrito, espectáculos artísticos y actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia. Organiza la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/industriafv/ – www.facebook.com/industriafv

CAMPANA

6º Feria del Libro de Campana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, de 10:00 a 11:00, en el Club Ciudad de Campana, Chiclana 209.

Descripción: Editoriales, librerías, asociaciones literarias, escritores, lecturas y la presentación de los autores María O’ Donnell, Daniel López Rossetti, Claudio Zuchovicki y Daniel Balmaceda. Además, propuestas para las infancias. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Campana

Más información: www.instagram.com/campanagov/ – www.facebook.com/municipalidaddecampana

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.