Capital Humano contabilizó 9,4 mil personas en situación de calle en 19 provincias

El objetivo del relevamiento realizado por la cartera nacional es contar por primera vez con un mapa integral, preciso y federal sobre esta problemática.

Del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle implementado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, al que adhirieron 19 provincias, se contabilizaron en total 9.421 entre un 17% de mujeres y 83% de varones.

En cuanto al rango atareo, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad, de acuerdo con la comunicación oficial.

A partir de 7.894 entrevistas realizadas tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas) como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

Asimismo, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

La cartera que conduce Sandra Pettovello señaló en un comunicado que “el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física”.

Políticas públicas

Y que “contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz”.

Explica en ese contexto que “la planificación de la recolección de datos ha sido el resultado de un proceso de trabajo político y técnico que se viene desplegando de manera conjunta, simultánea y coordinada con las provincias y los municipios”.

Esto implica el intercambio de herramientas técnicas, metodológicas y operativas con el objetivo de asegurar criterios unificados que se ajusten a las particularidades de cada territorio.

Resalta que “se llevó adelante un importante cambio de paradigma: se pasó de la reacción ante la urgencia, al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación; de la intuición a la evidencia y del asistencialismo aislado a la estrategia integral”.

Concluye que “los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático”.

Datos previos

En el último relevamiento al respecto, aunque parcial porque fue realizado en la Ciudad de Buenos Aires por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, la población en situación de calle, contando desde mayo de 2025, había aumentado un 27% en los últimos 13 meses.

Entre abril de 2024 (mes en que se hizo este informe el año pasado) y mayo de 2025 (último dato disponible), pasó de 3.560 personas a 4.522 personas.

Sin embargo, las organizaciones sociales publicaron en julio datos preliminares del tercer censo popular de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, elaborado con metodología propia, donde establecieron que existen 11.980 personas viviendo en las calles porteñas.

Desde junio pasado, el Gobierno nacional le había transferido la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes jurisdicciones y, a partir de entonces, sólo asumió la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.

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