La crisis salarial de los anestesistas del Hospital de Niños de La Plata

El Hospital De Niños Sor María Ludovica de La Plata atraviesa una crítica situación salarial para sus anestesistas que impacta en la atención a pacientes

Por Hernán Marty

El Coordinador del Servicio de Anestesiología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, Marcos Di Santo, visibilizó mediante un comunicado ‘la situación crítica por la que pasa el servicio’ que aún no registra por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el cobro de las prácticas realizadas durante el mes de diciembre de 2025.

La situación resulta crítica para los profesionales de la salud que ofrecen servicios de anestesia y según indica Di Santo en el texto que se compartió en la cuenta de facebook de la Sociedad Platense de Anestesiología, esto provoca que los anestesiologos del Hospital de Niños tengan ‘dificultades para afrontar necesidades básicas como el alquiler, el transporte o incluso necesidades escenciales’ a lo que agrega que en algunos casos han tenido que ‘endeudarse para poder continuar trabajando’.

Toda esta situación se da en medio de grandes cuestionamientos a los profesionales de la anestesiología, que se ven sospechados por el escándalo del fentanilo y el propofol. Este punto también fue abordado en el texto donde se reclama ante ‘la circulación de acusaciones y cuestionamientos sin fundamentos hacia el equipo de anestesiología, muchas veces por canales informales, generando un clima de desgaste que resulta profundamente injusto para quienes ejercen la profesión con responsabilidad, ética y compromiso’.

Sin pago no hay exigencia

El texto del reclamo a la administración del gobernador Axel Kicillof se indica que ‘no se puede exigir calidad, compromiso y excelencia, cuando lo que se ofrece es incertidumbre’, haciendo clara referencia a los cuatro meses de retraso en el cobro por el servicio que los profesionales ofrecen al hospital y a las dificultades que esto les acarrea en el devenir de su vida diaria.

Menos cirugías en el Hospital de Niños Sor María Ludovica

Cabe aclarar, que el equipo de anestesiologos del Hospital de Niños de La Plata, se vio diezmado en los últimos días, tras recibir la renuncia de cuatro de sus miembros, por lo que las mesas de cirugías del centro de salud se vieron reducidas y las diferfentes especialidades que allí se atienden recortaron la cantidad de intervenciones que se hacen semanalmente justamente por estos motivos.

En este marco de situación, el titular del área de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, indicó a principios de esta semana a El Editor Platense cuando fue consultado sobre si el escándalo del fentanilo iba a incidir en la atención al público en los hospitales bonaerenses que «en principio esta no es una causa de problemas de atención. Los problemas de atención se deben sobre todo a la terrible situación económica que está atravesando todo el sistema de salud» apuntando los cañones hacia la administración libretaria de la Nación y desvinculando la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof.

El Editor Platense