Eliminan la habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

La nueva resolución publicada en el Boletín Oficial regula la presentación de documentación para fábricas, depósitos y agencias.

El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes con una nueva medida de desregulación al eliminar la exigencia de habilitación de los municipios para realizar trámites ante el Registro Nacional de Armas, en una decisión que apunta a simplificar procedimientos administrativos y agilizar trámites.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, asegura que la obligación de presentar habilitaciones municipales generaba duplicación de requisitos y demoras, además de dificultades para unificar criterios a nivel nacional debido a las diferencias entre normativas locales.

Simplificación de trámites ante el Registro Nacional de Armas

La medida elimina ese requisito para trámites vinculados a la inscripción y rehabilitación de fábricas, depósitos y almacenamientos de nitrato de amonio en solución, un material sujeto a control. También alcanza a agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras, que ya no deberán presentar constancias municipales para gestiones como inscripciones, reaperturas, cambios de domicilio o prórrogas.

En estos casos, solo será necesaria la certificación emitida por la autoridad jurisdiccional competente, sin mayores exigencias documentales.

El organismo aclaró que la eliminación de este requisito no libera a los usuarios del cumplimiento de las normativas locales vigentes, ya que cada jurisdicción seguirá siendo responsable de controlar habilitaciones y condiciones de funcionamiento.

La resolución también deja sin efecto disposiciones anteriores, como partes de la normativa 220/08 y modificaciones de la 35/14, que establecían la obligación ahora eliminada.

Fuente: Agencia DIB