General Paz presente en el Cosapro

El COSAPRO no es un congreso tradicional. Es concretamente el espacio donde se define la salud de la provincia más grande del país. Por su escala, nivel de participación y volumen político, se consolida como el único ámbito donde Provincia y municipios acuerdan cómo funciona el sistema de salud, articulando decisiones que luego se implementan en cada territorio.

Del 15 al 17 de abril, la ciudad de Mar del Plata fue sede del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), el encuentro más importante del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires.

Durante tres jornadas, equipos de salud, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios se reunieron para debatir, planificar y acordar las políticas que ordenan el funcionamiento del sistema en todo el territorio. Por General Paz, se hicieron presentes Nadia Milasso y Daniela De Simone, del Equipo de Salud Mental del Hospital Campomar.

El ministro Nicolás Kreplak encabezó este miércoles la apertura de una nueva edición del Cosapro, y destacó que el Gobierno nacional apuesta a una “destrucción del sistema sanitario a largo plazo”.

El titular de la cartera de Salud estuvo acompañado en el discurso de apertura por Mario Rovere, director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, y Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación estratégica en Salud.

“Esta jornada se dirige directamente a los residentes. Tenemos el mejor sistema de posgrado que existe, envidiado por otras profesiones. La Provincia ha hecho esfuerzos enormes, no sólo en términos simbólicos, sino en lo económico”, subrayó Rovere.

El médico sanitarista también sostuvo que el Cosapro de este año tiene números “récord” comparado con años anteriores en lo que respecta “trabajos científicos y ponencias”.

“Nuestra responsabilidad es incorporar la dignidad a la formación de residentes, la sensibilidad para poder conmoverse cuando aparece el sufrimiento. Formar para transformar”, afirmó Ceriani

En tanto, Kreplak destacó que el Gobierno nacional, con sus recortes, apuesta a una “destrucción del sistema sanitario a largo plazo”, lo que generará dificultades para encontrar médicos de distintas especialidades.

“Venir a este Congreso nos sirve para llenarnos de fuerza y pelear. Necesitamos una conciencia de clase, cívica, social y humanitaria. Estamos atravesando un momento donde el Gobierno alienta bombardeos, asesinatos. Y eso está en las antípodas de lo que hacemos nosotros”, expuso Kreplak, en referencia al alineamiento del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel.

Sobre el final, el ministro advirtió que la medicina no debe abocarse meramente a lo científico, sino a lo “humanitario”.

“Hoy estamos viendo cómo un pueblo está siendo atacado por el Gobierno. Nos quitan los recursos para dárselos a otros. Yo me crie y me formé con acceso a medicamentos. Hoy están cerrando el programa Remediar”, cuestionó.

Y concluyó: “El Cosapro debe ser un impulso para construir la patria y el sistema de salud que merecemos”.

QUÉ ES EL COSAPRO

En ese sentido, se trata de una instancia de gestión real donde se ordena la agenda sanitaria, se construyen consensos y se proyectan las líneas de trabajo que sostienen la transformación del sistema. En un mismo espacio conviven el primer nivel de atención, hospitales de mediana y alta complejidad, y equipos técnicos que intervienen en todas las dimensiones del cuidado.

Frente a un escenario de ajuste que profundiza las desigualdades y tensiona a diario la capacidad de respuesta del sistema, el COSAPRO se consolida como una herramienta clave para organizar, sostener y ampliar el acceso a la salud desde una lógica de planificación, integración y presencia estatal.

El encuentro es también la síntesis de un proceso colectivo que se desarrolló durante los últimos meses a través de los precongresos regionales -uno en cada una de las 12 regiones sanitarias- donde se elaboraron diagnósticos y propuestas. Esa construcción previa fortalece el carácter participativo del COSAPRO y consolida una lógica de planificación integrada.

El COSAPRO forma parte de la implementación del Plan Quinquenal de Salud 2023-2027, que impulsa la consolidación de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, con eje en la integración de los niveles de atención, la ampliación de la capacidad de respuesta y la garantía del derecho a la salud.