El Jardín Nº 901 convoca a Asamblea Anual Ordinaria

La Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 901 convoca a todas las familias y miembros de la comunidad educativa a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo el día 18 de mayo a las 17:00 hs en las instalaciones de la institución.

En dicha asamblea se tratara el siguiente orden del día:

1- Lectura y aprobación del acta anterior

2- Presentación de memoria y balance

3- Renovación de autoridades (si corresponde)

4- Propuestas y temas de interés para la comunidad educativa

Es muy importante contar con la participación de todas las familias, ya que estos espacios permiten fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de nuestros niños y niñas.

Los esperamos.



Asociación Cooperadora

Jardín de Infantes N° 901