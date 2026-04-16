La fábrica de Citröen y Peugeot cierra un turno de producción y efectiviza retiros voluntarios de trabajadores

La caída de la producción y las exportaciones golpea a la industria automotriz en Argentina. Stellantis y Toyota ajustan su actividad en sus plantas bonaerenses, efectivizando retiros voluntarios de trabajadores, entre ellos vecinos de nuestra ciudad.

Stellantis, la histórica compañía fabricante de Peugeot y Citröen, anunció que cerrará un turno de producción a partir de mayo, y que implementará un Plan de Retiros Voluntarios para los operarios, lo que descuenta que existirá una importante reducción del personal, que ya se está poniendo en marcha desde hace unos días.

La decisión de la compañía obedece a un plan de reordenamiento de la actividad, debido a la baja de la demanda que se transformó en una constante desde julio del año pasado.

Pero a pesar de que tiene una posición privilegiada en el mercado doméstico, debe adaptar el volumen de producción a la demanda del brasilero, el principal destino de las exportaciones. El cierre de turno de producción derivará en un Plan de Retiros Voluntarios para los operarios. Actualmente, cuentan con más de 2.000 empleados en las dos líneas operativas que funcionan. Sin embargo, no hay certeza de cuántas fuentes de trabajo se perderán, aunque se descuenta que la reducción no será lineal con el cierre de un turno.

Según publicó Infobae, la firma emprendió una campaña de difusión apuntando al personal, los delegados, el sindicato y los proveedores, al tiempo que informó que tendrá un estricto cumplimiento con las normas y leyes laborales vigentes.

Un sector golpeado

La industria automotriz no repunta a comienzos de este año, dado que registra una caída de producción interanual del 30,1%, una baja de las exportaciones del 23,4%, y una menor entrega de unidades a los concesionarios que alcanza una caída del 11,4 % en enero y febrero. Cabe destacar que en junio de 2025 fue el último mes con resultados positivos del sector, cuando se registró una suba del 33,8% interanual.

Furlán denunció la pérdida de 28 mil empleos metalúrgicos

Durante el Congreso de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se llevó a cabo en Mar del Plata, el secretario general del gremio, Abel Furlán, lanzó una dura advertencia sobre la situación del sector: denunció la pérdida de casi 28.000 puestos de trabajo desde la asunción del gobierno de Javier Milei, criticó los “salarios de hambre” y adelantó que avanzarán con medidas de fuerza “por una cuestión de supervivencia”.

Se perdieron casi 28.000 puestos de trabajo”, afirmó el dirigente, quien vinculó esta caída con la apertura de la economía y el ingreso de productos importados. Según describió, la llegada de “containers con productos ya terminados destroza todo el aparato productivo de la República Argentina”.

El dirigente también advirtió sobre el nivel de endeudamiento externo y cuestionó la orientación económica del Gobierno nacional, al tiempo que alertó sobre las consecuencias estructurales que podrían derivarse de este proceso.

Paritarias frenadas y salarios en caída

En paralelo, Furlán señaló que la falta de paritarias libres constituye hoy “la demanda más importante” del sindicato. En ese sentido, fue contundente al afirmar que resulta imposible sostener la actual situación con “salarios de hambre” y bajo condiciones impuestas por el Gobierno que, según denunció, no reflejan la pérdida real del poder adquisitivo.

“El Gobierno tiene el ancla sobre los salarios para morigerar la inflación”, sostuvo, aunque advirtió que esa estrategia no estaría dando resultados, en referencia al índice inflacionario del 3,4% registrado en marzo.

Asimismo, apuntó contra el sector empresario: “Claramente, los empresarios están abusando y están aprovechando esta coyuntura que les permite el gobierno de no permitir que los salarios se recuperen”.

Fuente: Data Gremial