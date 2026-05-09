Este viernes, el Secretario de Seguridad Lic. Marcelo Palumbo y Leonardo Adad, de Dirección de Tránsito, participaron de la Reunión Regional de Secretarios de Seguridad Municipales y Directores de Monitoreo, en el Partido de La Costa.

En la oportunidad, se abordaron temas vinculados a la prevención, tecnologías aplicadas a la seguridad y cuestiones judiciales y operativas, de interés común.

Del encuentro formaron parte más de 10 municipios, y se avanzó en una agenda conjunta de trabajo para fortalecer las acciones regionales, y continuar brindando más herramientas y respuestas a las y los vecinos.