LA PATRULLA RURAL INFRACCIONÓ A DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO POR CAZA ILEGAL

En momentos que personal policial de este elemento se encontraba en recorrida de prevención del delito en todas sus gamas, el Comando de Prevención Rural de Gral. Paz procedió a la interceptación de dos personas de sexo masculino, quienes se encontraban realizando caza ilegal a campo abierto acompañados de tres canes simil raza galgo.

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Personal policial al identificar constata que los mismos son oriundos de la localidad de Quilmes y Florencio Varela, sin licencia de caza correspondiente ni permiso del propietario del campo. Ante ello se labraron las actuaciones contravencionales de rigor.

Interviene en el caso Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.-