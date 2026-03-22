LA PATRULLA RURAL INFRACCIONÓ A DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO POR CAZA ILEGAL

A raíz de un llamado de un productor agropecuario de la localidad de Villanueva, el Comando de Prevención Rural de Gral. Paz procedió a la interceptación de tres personas de sexo masculino, quienes se encontraban realizando caza ilegal acompañados de dos canes simil raza galgo y piezas sin vida de antílope, movilizandose en un vehículo Toyota hilux.

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Personal policial al identificar, constata que los mismos son oriundos de la localidad de San Martin y Florencio Varela. Ante ello se labraron las actuaciones contravencionales de rigor.

Interviene en el caso Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.-