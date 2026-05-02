Atlético visitó a Deportivo Chascomús

Una nueva fecha pasó, y los resultados favorecieron en su mayoría al Verdinegro.

El viernes y el sábado, transcurrieron los partidos entre Deportivo Chascomús y Atlético Ranchos en el estadio “Domingo Lejona”, correspondientes a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

A continuación, compartimos todos los resultados que nos dejó esta fecha:

Séptima: 1-1. Gol: Larroudé

Sexta: 0-1. Gol: Soto

Quinta: 2-1. Gol: Demario

Cuarta: 2-5. Goles: Maggi (2), Rodríguez, Agra y Hernández

Tercera: 0-2. Goles: Ávila, Pengsawath

Primera: 2-3. Goles: Ferrante, Taus

Prensa CAR