Silvio Almeida suma podios: “La idea era meterme entre los 10 por el nivel que había, y metí el tercero”

Este domingo, Silvio Almeida se ubicó en el tercer lugar de la general del 1º Cross Trail en la Escuela de Oficiales de Gendarmería Nacional “Don Martin Miguel De Güemes”. Además, fue el primero en su categoría (40-44 años).

Esta competencia, reservada solamente para 600 atletas, se corrió en un lugar “donde casi nadie puede correr: Campos donde se entrena la disciplina, la resistencia el carácter” de nuestros gendarmes.

“La carrera espectacular. A pesar de que es la primera vez que la organizan, acá en la Escuela de Gendarmería, el circuito estaba bien armado. Ellos lo corren una o dos veces por día, y la mayoría de los que corrían eran gente de las distintas escuelas de Gendarmería, así que un nivel bastante alto”.

Por primera vez, el espacio fue abierto, para que los corredores participen del cross trail por “senderos duros”, donde la valentía y el coraje se demuestra a lo largo de los 12k competitivos, tal el caso de Silvio Almeida; o de 6k, 3k y kid.

«Había muchos lugares que no teníamos que meter con el agua arriba de las rodillas, pero ahí sacamos pecho, y nos colamos en los primeros tres. Que no estaba ni en mi cabeza. La idea era meterme entre los 10 por el nivel que había, y metí el tercero, así que feliz de la vida. Venimos derechito, por suerte», expresó.

El logro obtenido en esta competencia, es el segundo podio general del año, ya que en el mes de marzo llegó en el primer lugar en el Eco Trail de Brandsen, junto a Guillermo Silva.

«Gracias a Juan Manuel Mazzino, que es quien me está dando una mano con toda la planificación. Así que un agradecimiento especial a él que me acomodó un poco la planificación de entrenamiento, y es que me está llevando a esto hoy en día”, destaca Silvio.

Consultado acerca de la complejidad del certamen, Silvio explicó que “la carrera re complicada, porque es un circuito que ellos entrenan para esto, es una locura…Y más que nada por eso vine a ver cómo era. La verdad que hermoso, una locura…el lugar, el escenario, la gente… una locura”, describe Almeida.

LO QUE VIENE…

Todavía con la adrenalina en el cuerpo por lo realizado, pero ya pensando en el nuevo desafío. En este caso, será la primera edición de los 8k en Monte, organizado por Bomberos, que tendrá lugar el 31 de mayo.

“Eso ya es calle, que no es lo mío, es más rápido”, cuenta entre risas, pero confiado en que va a poner todo de sí para hacer lo mejor.