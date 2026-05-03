TORNEO 72º ANIVERSARIO: El Siasgo Estancia Chica subcampeón

Este fin de semana, en el Campo de Pato El Siasgo se llevó adelante un torneo en honor a los 72 años de su fundación, donde El Pino se coronó campeón, y uno de los representativos locales, El Siasgo estancia Chica, Subcampeón de Copa de Oro. Chascomús se quedó con la Copa de Plata.

Este sábado dio inicio la competencia (ver acá), y durante la mañana del domingo tuvo continuidad con las semifinales de las Copas de Oro y Plata.

El Pino campeón Copa de Oro

En el primer encuentro, por la Semi Copa Oro, El Siasgo cayó 4- 7 ante El Pino Grupo Barbero.

Villanueva estuvo representada por Zoilo González (1) Ismael Belaunzarán (2), Gerónimo Berdina (1) y Marcelo Parodi (8 – Capitán).

En el segundo partido de la fecha, El Siasgo Estancia Chica venció 12 – 9 a Lomas de Pila –Gral. Balcarce.

En este caso, el equipo de El Siasgo estuvo conformado por Diego Tellechea (3), Elías Cappelletti (3), Bautista Huala (3), y Facundo Marchetti (4 – Capitán).

El tercer partido fue por la final Copa de Plata, entre Chascomús Las Pilchas y San Miguel – Las Acacias, quedando el trofeo para Chascomús, que venció 11 a 7.

Campeón Copa de Plata: Chascomús

Cerrando la jornada, se enfrentaron por la final de la Copa de Oro, El Pino Grupo Barbero y El Siasgo Estancia Chica, imponiéndose la visita, y de esta manera quedándose con la Copa.

“Caballerosidad deportiv»: Elías Cappelletti “Mejor Jugador” Carlos Becerra (El Pino “Mejor Ejemplar” para el caballo de Facundo Marchetti.

Con torta de cumpleaños incluida, el cierre fue a pleno festejo y camaradería. Allí se entregaron los premios a los ganadores, subcampeones y premios especiales: “Caballerosidad deportiva” fue para Elías Cappelletti; “Mejor Jugador” Carlos Becerra (El Pino); y “Mejor Ejemplar” para el caballo de Facundo Marchetti.

Info y fotos: IG El Siasgo