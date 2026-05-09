Listado de emergencia educación Secundaria y Técnico Profesional Agraria

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Secundaria Según Dispo 67/17 y 76/17; y 2016 – Disposición Nº 19 – Listados de Emergencia Técnico Profesional Agraria para los cargos que se detallan a continuación.
- MTM
- MCS
CRONOGRAMA
Inscripción: los días 14-15 y 18 de mayo de 2026.
Remisión a la Comisión Evaluadora: 19 de mayo de 2026
La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de
Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato PDF
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:
- Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD
- DNI
- Título secundario.
- Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
- Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026
- Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.
- Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).