Listado de emergencia educación Secundaria y Técnico Profesional Agraria

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Secundaria Según Dispo 67/17 y 76/17; y 2016 – Disposición Nº 19 – Listados de Emergencia Técnico Profesional Agraria para los cargos que se detallan a continuación.

MTM

MCS

CRONOGRAMA

Inscripción: los días 14-15 y 18 de mayo de 2026.

Remisión a la Comisión Evaluadora: 19 de mayo de 2026

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de

Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato PDF

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR: