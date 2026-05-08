La Cooperativa de Electricidad renovó autoridades: Adrián Giménez es el nuevo Presidente

En reunión de fecha 7 de mayo de 2026, asumieron las autoridades del nuevo Consejo de Administración y Sindicatura de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda, según lo definido en Asamblea Anual Ordinaria del 30/4/2026.
El mismo quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Giménez, Adrián Aníbal
Vicepresidente: Spinosi, Rodolfo Alejandro
Secretaria: Alfonsín, Victoria
Pro Secretario: Guerini, Walter Claudio
Tesorero: García, Claudio Roberto
Pro Tesorera: Parodi, María Rosana
Vocal 1: Della Vedova, Ignacio Domingo
Vocal 2: Aparicio, Jorge Luis
Vocal 3: Castro, María Daniela
Suplente 1: Antilopi, Santiago Daniel
Suplente 2: Martin, María Soledad
Suplente 3: Dobaño, Cristian Pablo
Síndica Titular: Álvarez, María Fernanda
Síndica Suplente Lecce, Agustina
Asimismo, agradecemos a quienes finalizaron en sus mandatos; Enrique Rescinito, Nadia Da Silva y Natalia Romero.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.