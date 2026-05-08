La Cooperativa de Electricidad renovó autoridades: Adrián Giménez es el nuevo Presidente

En reunión de fecha 7 de mayo de 2026, asumieron las autoridades del nuevo Consejo de Administración y Sindicatura de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda, según lo definido en Asamblea Anual Ordinaria del 30/4/2026.

El mismo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Giménez, Adrián Aníbal

Vicepresidente: Spinosi, Rodolfo Alejandro

Secretaria: Alfonsín, Victoria

Pro Secretario: Guerini, Walter Claudio

Tesorero: García, Claudio Roberto

Pro Tesorera: Parodi, María Rosana

Vocal 1: Della Vedova, Ignacio Domingo

Vocal 2: Aparicio, Jorge Luis

Vocal 3: Castro, María Daniela

Suplente 1: Antilopi, Santiago Daniel

Suplente 2: Martin, María Soledad

Suplente 3: Dobaño, Cristian Pablo

Síndica Titular: Álvarez, María Fernanda

Síndica Suplente Lecce, Agustina

Asimismo, agradecemos a quienes finalizaron en sus mandatos; Enrique Rescinito, Nadia Da Silva y Natalia Romero.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.