Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria de la EP. Nº 2 Almafuerte

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EP Nº 2 «Almafuerte», convoca a todos sus asociados a participar de la Asamblea Anual, que se llevará a cabo en las instalaciones de la escuela el día 13 de mayo de 2026, a las 16:15 horas.

El orden del día será el siguiente:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance. Renovación de miembros. Fijación de la cuota social. Fijación del monto de la caja chica.

Su presencia es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra comunidad educativa. Contamos con su participación activa.

Atentamente,

Hernán Speranza Presidente.

Asociación Cooperadora EP Nº 2 Almafuerte