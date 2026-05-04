Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria de la EP. Nº 2 Almafuerte

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EP Nº 2 «Almafuerte», convoca a todos sus asociados a participar de la Asamblea Anual, que se llevará a cabo en las instalaciones de la escuela el día 13 de mayo de 2026, a las 16:15 horas.
El orden del día será el siguiente:
- Designación de dos socios para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance.
- Renovación de miembros.
- Fijación de la cuota social.
- Fijación del monto de la caja chica.
Su presencia es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra comunidad educativa. Contamos con su participación activa.
Atentamente,
Hernán Speranza Presidente.
Asociación Cooperadora EP Nº 2 Almafuerte