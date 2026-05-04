Patricia Gómez Tarquini presentó “Vivir, Morir y otras cuestiones” en la feria Internacional del Libro

El pasado domingo 3 de mayo, a las 19 horas, la docente radicada en nuestra ciudad, Patricia Gómez Tarquini, realizó la presentación de su primera novela: “Vivir, Morir y otras cuestiones”.

La misma se llevó a cabo en el marco de la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y tuvo lugar en el Stand 417 (Pabellón Azul), donde se encuentra ubicada la editorial responsable de su publicación: Libella

En la ocasión, Patricia Gómez Tarquini, quien es Profesora en lengua y Literatura Inglesas, realizó, además, firma de libros.

“Escribí un libro y después de mucho tiempo, y de vencer muchos miedos, decidí que las historias de estos personajes no queden arrumbadas en un cajón”, cuenta en su IG Patricia, e invita a quienes quieran adquirirlo a través de la Tienda de Libella Editorial.