BRANDSEN:  La firma Jauregui Lorda sufrió millonario robo

Un robo de alto nivel de planificación sacudió a Brandsen durante la madrugada de este lunes: delincuentes ingresaron a la firma Jauregui Lorda Haciendas, desactivaron el sistema de seguridad, trabajaron durante varios minutos dentro del edificio y lograron abrir una caja fuerte utilizando una amoladora.

Tal como había adelantado DLN, con el correr de las horas se conocieron detalles determinantes del hecho, que dejan al descubierto un accionar planificado y ejecutado con precisión.

Según informaron fuentes de la investigación, autores ignorados lograron ingresar al edificio tras provocar daños en una ventana lateral y en una puerta corrediza de vidrio en el sector del quincho, señalados como posibles puntos de acceso. Ya en el interior, avanzaron directamente sobre el sistema de seguridad, destruyendo varios sensores de alarma en planta baja, lo que evidencia que buscaban neutralizar cualquier tipo de alerta.

En una de las oficinas centrales, los delincuentes fueron directamente hacia una caja fuerte de aproximadamente 1,50 metros de altura, la cual fue abierta utilizando una amoladora. En el ambiente se percibía un fuerte olor a combustión y se hallaron discos de corte tanto en el suelo como sobre un escritorio, indicios que permiten establecer que permanecieron durante un tiempo considerable dentro del inmueble para concretar el golpe.

De acuerdo a lo indicado por fuentes vinculadas al caso, los delincuentes se habrían alzado con un monto millonario.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal, mientras que se solicitó la intervención de Policía Científica y la colaboración de la Sub DDI Brandsen, que continúan con las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Fuente: Detrás de la Noticia