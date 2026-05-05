Renovación de autoridades en la Cooperativa de Electricidad

El pasado jueves 30 de abril se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda., con la renovación de algunos miembros. Este viernes se definirían los cargos.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, actualmente presidido por Rodolfo Spinosi, convocó a los asociados para presentar listas, y posterior asamblea.

En dicha oportunidad, concretada en las instalaciones de la Cooperativa, se realizó una renovación parcial del Consejo de Administración, con la elección de un miembro titular por 1 año en reemplazo de Roberto Oscar Urban, siendo propuesto en su lugar Claudio Roberto García.

Además, elección de tres miembros titulares por tres años, en reemplazo de Nadia Viviana Da Silva, Enrique Luján Rescinito e Ignacio Domingo Della Vedova. Y tres miembros suplentes por un año en reemplazo de Natalia Mercedes Romero, Claudio Roberto García y Walter Claudio Güerini.

En consecuencia, en la última asamblea asumieron como miembros titulares Adrián Aníbal Giménez, Walter Claudio Güerini, e Ignacio Domingo Della Vedova; y miembros suplentes Santiago Daniel Antílopi, María Soledad Martin y Cristian Pablo Dobaño.

María Fernanda Álvarez continúa como Síndico titular, y Agustina Lecce, Suplente.

Con estos cambios, las autoridades del Consejo se deberán reunir para definir cómo será la nueva conformación definitiva, y se espera que esto se lleve a cabo el día viernes.