General Paz presente en el encuentro de Adultos Mayores de Rauch

Desde las 9 de la mañana de este sábado, se desarrolló el 18° Encuentro Regional de Adultos Mayores en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Rauch, en el cual estuvo presente una nutrida delegación de General Paz.

El evento contó con la participación de delegaciones de distintas localidades de la región, que disfrutaron de diversas actividades recreativas y tradicionales como escoba, tejo, truco, mus, chin chon, sapo y taba, además de compartir un almuerzo, música y momentos de camaradería.

Coordinadores y directores de los municipios participantes

58 abuelos de nuestro distrito fueron parte de este encuentro, acompañados por la Directora de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes Municipal, Carolina Santalucia, el Prof. Damián Simoncini (de Loma Verde), y Rosa Tobio.

18 delegaciones se hicieron presentes, entre ellas, Madariaga, Saladillo, General Guido, Benito Juárez, La Plata, Pila, Presidente Perón, General Belgrano, San Vicente, Dolores, Brandsen, Maipú, Lavalle, Castelli, Bolívar, Monte, General Paz y los anfitriones.

Estos fueron los resultados obtenidos por nuestros representantes:

Taba masculino: Carlos Zermoglio, de Villanueva

Tejo femenino: Norma Martínez y Ester Paz

Tejo masculino: Luis Paz y Héctor Silva

Info y fotos gentileza Dirección Adultos Mayores- Secretaría de Deportes Municipal