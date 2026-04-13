Ranchos se impuso a “el Aguacero”

Este fin de semana, el Verdinegro visitó al Club Atlético Chascomús, en jornada dividida.

El sábado, las categorías juveniles disputaron sus encuentros en el polideportivo “Juan Silverio Oroz”.

Los resultados fueron:

Séptima: 2-1. Gol: Matías Lamarque

Sexta: 2-2. Goles: Santino Tallarico (2)

Quinta: 3-0

Cuarta: 3-1. Gol: Gregorio Maggi

El día domingo, fue el turno de la Tercera y Primera división. En el primer partido ganó el conjunto mayor 1-0, con gol de Fausto Ferrante de penal, a los 9 minutos.

Por su parte, la tercera también se trajo los tres puntos, y en este caso, hicieron los goles Darío Vegas, Daniel Alegre y Augusto Ferrante.

Prensa CAR