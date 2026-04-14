Transporte: El Ministerio reunió a las cámaras y advirtió que la crisis se agrava por la falta de respuestas de Nación

El Ministro confirmó un refuerzo en los subsidios provinciales y llamó a construir soluciones urgentes para sostener el sistema y el empleo.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó este lunes una reunión con las principales cámaras empresarias del transporte automotor en la sede del Ministerio, junto al subsecretario de Transporte, Damián Contreras, y el subsecretario Administrativo y Legal, Patricio D’Angelo.

El encuentro se dio en el marco del conflicto que atraviesa el sector a nivel nacional, con empresas afectadas por el aumento del combustible, la suba de costos y el incumplimiento de obligaciones por parte del Gobierno nacional.

En ese sentido, Marinucci sostuvo: «Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte».

Además, remarcó: «Estamos trabajando para sostener al sector. Tenemos sensibilidad social para entender la reducción del servicio por el impacto del combustible, una situación que desató Nación y que no estaba en los planes».

Por su parte, el titular de A.A.E.T.A, Luciano Fusaro, señaló: «La Provincia acreditó parte del subsidio y avanzamos en el análisis de partidas pendientes, principalmente los atributos sociales que debe pagar Nación. Vamos a continuar las gestiones en ese sentido».

Durante la reunión se advirtió que el aumento del combustible está haciendo estragos en la estructura de costos, tensionando la continuidad del servicio. A pesar de ello, la Provincia confirmó el pago del anticipo del subsidio de abril con un incremento excepcional del 65% -por encima del 50% habitual-

«No alcanza con el esfuerzo de la Provincia si Nación no cumple con sus obligaciones», enfatizó Marinucci.

Asimismo, se acordó avanzar en un esquema que priorice el cuidado de las fuentes de trabajo y dar continuidad a una mesa técnica durante la semana para definir desde ahora la estructura de costo del segundo cuatrimestre.

Finalmente, se reafirmó la necesidad de sostener el sistema, proteger el empleo y garantizar el servicio para millones de bonaerenses.

El encuentro contó con representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA); Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP); Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).