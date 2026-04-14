Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 16 al jueves 23 abril de 2026

Las actividades deportivas, culturales y gastronómicas serán las destacadas de la agenda turística en los municipios bonaerenses. La Plata realizará el Festival de la Cerveza Capital; Escobar, la 5° Peatonal Japonesa en Belén de Escobar; y Tres Arroyos, la 11°Feria de Abril.

También se desarrollarán visitas guiadas a las bodegas Saldungaray en Tornquist, y Cordón Blanco en Tandil.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

MONTE (San Miguel del Monte)

4° Fiesta de la Comida al Disco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, de 12:00 a 00:00, a orillas de la laguna.

Descripción: Más de cincuenta puestos con cocina en vivo; bondiolas y carnes mechadas, guisos y empanadas de diversos sabores, con opciones veganas. Todo elaborado con el sello distintivo de la cocción al disco a la vista. Además, música y danza en vivo durante toda la jornada; paseo de compras con emprendedores y artesanías y espacio infantil. Evento reprogramado con fecha original 4 de abril. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte.

Más información: https://www.instagram.com/turis_monte/ – https://www.facebook.com/TurismodeMonte – https://monte.gob.ar/comidaaldisco/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

ESCOBAR

Escobar Salón del Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 17 a domingo 19, de 12:00 a 20:00, en el Predio Nacional de la Flor.

Descripción: Participarán más de cien expositores de distintas partes del país. Charlas y clases en vivo a cargo de especialistas.Talleres y actividades recreativas para las infancias. El domingo se cortará el alfajor gigante y las mil porciones se repartirán entre el público. Entrada gratuita.Organiza la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/escobar.municipio/ – www.facebook.com/MunicipalidadDeEscobar

https://www.instagram.com/campeonatoargentinoalfajorok

Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/escobar.municipio/ – www.facebook.com/MunicipalidadDeEscobar

https://www.instagram.com/campeonatoargentinoalfajorok

LA PLATA

Festival de la Cerveza Capital

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 17 a las 18:00; sábado 18 a las 16:00 y domingo 19 a las 14:00 en el Camping Municipal.

Descripción: Más de doscientas variedades de cervezas, food trucks y espectáculos. musicales. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Cervecerías Artesanales Platenses (ACAP), IMACA, Sifón Producciones y la Municipalidad de La Plata.

Más información:

https://www.instagram.com/fiestascervecerasplatenses

https://www.instagram.com/laplata.capital

EVENTOS CULTURALES

ESCOBAR (Belén de Escobar)

5º Peatonal Japonesa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, de 12:00 a 20:00, en el Paseo Mendoza.

Descripción: Celebración de la cultura japonesa con propuestas como bandas de anime en vivo, grupos de Kpop invitados, desfiles de Kimonos, show de tambores Taiko y danzas tradicionales. Además, mercado de emprendedores y Yokais, gastronomía típica. Entrada gratuita. Organiza Tokio3 Argentina con el acompañamiento de la Municipalidad de Escobar.

Más información: https://www.instagram.com/escobarcultura/ https://www.instagram.com/escobarturismo/ https://www.instagram.com/p/DVWeK05DdwS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

EVENTOS DEPORTIVOS

SALADILLO (Polvaredas)

5°Clásica Retro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 17 al domingo 19, desde el mediodía, en Polvaredas.

Descripción: Con la presencia de más de setenta stands con repuestos y accesorios coleccionables, decoración retro vintage, exposición estática de autos clásicos y motos. Espectáculos, bandas en vivo y patios de comidas y cervecero. Sorteo de una moto Honda 150 0km. Sector de acampe. Entrada gratuita. Organiza Clásica Retro con el auspicio de la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/clasicaretro/ – www.facebook.com/clasica.retro.7/- (2344) 400685 – https://www.instagram.com/turismosaladillo/ – https://www.facebook.com/SaladilloTurismo

CHACABUCO

Senderismo a La Posta

Fecha, hora y lugar: Domingo 19 a las 08:00 desde el Polideportivo Municipal, av Solís 215.

Descripción: Recorrido hacia La Posta, pulpería construida en 1886 y restaurada en 2021, donde se ofrecen almuerzos y meriendas. El trayecto se inicia en el Polideportivo Municipal por la calle Buenos Aires, hasta el cruce con la Ruta Provincial 42. Valor 12.000, menú optativo. Inscripciones +549 2364 – 691355 Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco.

Más información:

www.facebook.com/profile.php?id=100069047715398 – https://chacabuco.gob.ar/

SAN VICENTE (Alejandro Korn)

IV Carrera 8K Siete Kronos

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 09:00, en Parque La Masía, Alejandro Korn, Buenos Aires.

Descripción: Distancias de 8 kilómetros, competitivo; 3, participativa; 3 promocional y kids. Inscripciones aranceladas a excepción de las categorías 14 – 16 años, mayores de 65, a Kids 6 a 13 años y silla de ruedas, no videntes y otras discapacidades. Organiza el Club de Corredores Fondistas con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.corredoresdezonasur.com https://www.instagram.com/sie7ekronosfondistas/ https://www.instagram.com/sanvicentemunicipio/

LOBERÍA

14°Encuentro Multimarca

Fecha, hora y lugar: Domingo 19 a partir de las 10:00 en el Parque Municipal Narciso del Valle.

Descripción: Con más de cien vehículos entre clásicos y antiguos, modelos restaurados de diversas décadas, autos con modificaciones estética y mecánica. Habrá servicio de cantina. Actividad gratuita. Organiza el Colegio Parroquial con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobería.

Más información:

https://www.instagram.com/turismoloberia

https://www.facebook.com/search/top?q=turismo%20lober%C3%ADa

PUAN

Cicloturismo en Bordenave

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19 a las 09:00 en el monumento El Gaucho.

Descripción: Circuitos de 30 y 45 kilómetros recorrerán caminos rurales de amplios horizontes pampeanos. Almuerzo en el club El Ceibo con fecha límite hasta el 12 de abril para anotarse. Inscripción gratuita al circuito, solo se abona la comida. Contacto:2923698583-2923436458.Organiza el Municipio de Puan con el acompañamiento de Pasión Bike

Más información- www.facebook.com/TurismoPuan – www.instagram.com/turismopuan

TANDIL

Campeonato de Cross Country Tandil 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 19 a las 10:00, en la pista del Polideportivo Municipal.

Descripción: Categorías U10, U12, U14, U16, U18, U20, mayores y másters, en las distancias 600 a 8000 metros. Inscripción arancelada. Asociación Tandilense de Atletismo y Círculo de Atletas veteranos Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información:

https://www.instagram.com/p/DVPBbszAKDg

www.facebook.com/TurismoTDL –www.instagram.com/tandil.turism

OLAVARRÍA

Campeonato Argentino Ruta Master 2026

Fecha, hora y lugar: Del martes 21 al domingo 26 de abril en distintos horarios y espacios.

Descripción: Certamen de las categorías Máster y Élite. El viernes, en el Centro Cultural Municipal San José, ratificación de inscripciones y verificación de licencias; y a las 20:00 reunión sobre el recorrido. Desde el miércoles hasta el domingo a las 08:00 comenzarán las carreras en el circuito Hermanos Emiliozzi. Inscripción arancelada.Organiza la de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo, Municipalidad de Olavarría y el Automóvil Moto Club Olavarría.

Más información:

www.facebook.com/municipiodeolavarria – www.instagram.com/muniolav

VILLA GESELL

Concurso de Pesca 71° Aniversario

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 10:00, en Playa entre Paseos 142 a 158.

Descripción: Torneo de pesca aniversario, a la pieza de mayor peso. Zona de péndulo permitida: Paseo 151 a 158. Actividad arancelada. Organiza Club de Pesca, Caza y Náutica con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: clubdepesca@gesell.com.ar https://www.gesell.tur.ar/

VISITAS GUIADAS

TANDIL

Bodega Cordón Blanco

Fecha, hora y lugar: Jueves 16, viernes 17 y martes 21, a las 11:00; sábado 18, a las 11:30 y a las 15:00; domingo 19, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Entrada solo con reserva previa. Cordón Blanco forma parte del programa Vinos de la provincia de Buenos Aires. Organiza Bodega Cordón Blanco. Reservas al +5492494629356.

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

LUJÁN

Viñedo y Resto Zaffratelli

Fecha, hora y lugar: ⁠Degustaciones y almuerzo: Sábado 18 y domingo 19 de 11:00 a 17:00; cena por pasos: Sábados 18, de 20:00 a 00:00, en avenida Emilio Mitre KM 11200, Ruta camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren del Pueblo Turístico Carlos Keen.

Descripción: Degustaciones de cuatro vinos con su bocadito de maridaje y almuerzo con gastronomía regional de alta calidad. No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli que forma parte del programa Vinos de la provincia de Buenos Aires. Más información: Tel. +54911 32119836 https://www.instagram.com/zaffratelli/

BRANDSEN (Gomez)

Vinos y Turismo Rural

Fecha, hora y lugar: Sábado 18 y domingo 19, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro, que forma parte del programa Vinos de la provincia de Buenos Aires. Se suspende por lluvia. Reservas al +5491136016954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

TORNQUIST ( Pueblo Turístico Saldungaray)

Visita guiada: Bodega Saldungaray

Fecha, hora y lugar: Jueves 16 a domingo 19, de 11:00 a 18:00; en calle 120, zona rural cuartel 9.

Descripción: Recorrido de treinta minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: viernes y sábados a las 19:00, taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada. Saldungaray pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.Organiza Bodega Saldungaray, que forma parte del programa Vinos de la provincia de Buenos Aires.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

FERIAS Y EXPOSICIONES

TRES ARROYOS

11°Feria de Abril

Fecha, hora y lugar: Domingo 19 a las 10:00 en plaza España

Descripción: Platos típicos, espectáculos, artesanías, emprendedores y desfile. En caso de lluvia se reprograma para el domingo 26 de abril. Entrada gratuita. Organiza el Club Español de Tres Arroyos con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información:

https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/feria-de-abril

www.instagram.com/turismo.tresarroyos/

www.facebook.com/turismo3a

BALCARCE

Expo Balcarce

Fecha, hora y lugar: Viernes 17 al domingo 19, desde las 10:00, en la Sociedad Rural de Balcarce.

Descripción: Exposición agroindustrial, conferencias, actividades ganaderas, remates, patio de comidas, artesanías, emprendedores y espectáculos. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Balcarce con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/?hl=es https://balcarce.gob.ar/events/

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.