El Ballet General Paz rindió homenaje a Norma Santalucía

En el marco de la Fiesta de la Torta Frita, llevada a delante este domingo en el predio de la Laguna de Ranchos, el grupo organizador, Ballet de General Paz, rindió un sentido homenaje a Norma Santalucía.

Nuestra colega y amiga, desaparecida físicamente el pasado 14 de enero, fue una fiel acompañante en cada evento y lugar, donde el Ballet se presentó, así como también en las fiestas que ha organizado, y es por ello que, a través de sus directores, Norma Moyano y Carlos Martín, se decidió destacar esta labor, entregando un presente recordatorio a la familia de la querida Norma Santalucía.

Hermana, sobrinas y sobrinas nietas fueron las responsables de recibir este merecido reconocimiento, y así expresaron su gratitud a través de las redes sociales:

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Ballet Folclórico General Paz por el hermoso reconocimiento que le hicieron a nuestra Tía Norma.

Ella fue presencia. En cada acto, en cada evento, siempre estaba ahí, firme con su camarita, sin importar el frío, el calor, el sol o la lluvia. Estaba porque amaba lo que hacía, porque disfrutaba ser parte de cada momento y dejarlo guardado para siempre.

Hoy su ausencia se siente, se nota… falta ella y falta su cámara. Pero también sabemos que, de alguna manera, sigue estando. Que desde allá arriba sigue firme, haciendo eso que tanto le apasionaba, acompañando cada historia, cada encuentro.

Gracias por recordarla, por valorarla y por mantener viva su huella… Gracias Norma Moyano por este hermoso gesto 💖🦋”