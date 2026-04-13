Labran actuaciones contravencionales a vendedor ambulante

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación que en el día de ayer, se procedió a la demora e incautación de plantines, de un masculino mayor de edad, proveniente de la localidad de José C. Paz, el cual se hallaba en vía pública ejerciendo la venta ambulante, motivo por el cual se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ