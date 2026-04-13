Recuperan dos bicicletas que habían sigo sustraídas

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación que en el día de ayer (12/04/2026) se procedió a recuperar una bicicleta mointain bike, sustraída en el mes de enero del corriente año, siendo que era utilizada por un sujeto de 60 años, que merodea la zona de la vieja estación de Trenes.

Se hizo entrega del rodado a su propietario, y se notifico de la formación de la causa al sujeto que la poseía.



De la misma manera, con fecha 13/04/2026 se procede, en horas de la madrugada, al recupero de una bicicleta del tipo mountain bike, sustraída con fecha 11/04/2026 en las afueras del edificio Municipal.

Se labran actuaciones judiciales por la carátula de «Hallazgo».

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ