Mar del Plata será sede del V Congreso Nacional de Seguridad Vial

Con la participación de especialistas, legisladores, familiares de víctimas y referentes de todo el país, el encuentro buscará profundizar las políticas públicas destinadas a reducir la siniestralidad y proteger la vida en las rutas argentinas.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, y la Fundación Estrellas Amarillas desarrollarán el V Congreso Nacional de Seguridad Vial en Mar del Plata. El encuentro, que reunirá a los principales referentes en legislación, forenses y pedagogía vial, se llevará a cabo desde el miércoles 10 al viernes 12 de junio en el Museo MAR.

La nueva edición del cónclave federal contará con la participación del ministro Marinucci y tendrá como objetivo poner en el centro del debate las políticas públicas destinadas a la protección de la vida en los corredores viales. En ese sentido, la premisa «Señales de ausencias eternas», en referencia a las estrellas amarillas que mantienen viva la memoria de las víctimas de siniestros viales, busca promover la prevención y la humanización de la movilidad.

«Cada estrella amarilla representa una ausencia que nos interpela como Estado. Por eso trabajamos todos los días para fortalecer los controles, la educación vial y las políticas de prevención que permitan salvar vidas», sostuvo Marinucci.

La apertura, el miércoles a las 10 horas, estará a cargo de la anfitriona y subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; la presidenta de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González; y el propio Marinucci.

Entre los ejes temáticos se abordarán Rutas Seguras y Gestión de Datos-Observatorios Viales, con disertaciones del presidente de AUBASA, José Arteaga; el senador Marcos Pisano; el diputado Roberto Vázquez; y el director del Observatorio de Seguridad Vial, Facundo Coudannes.

Además, habrá paneles dedicados a Justicia y Legislación, donde se debatirá sobre la Reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas, con exposiciones de Walter Gorbak, Natalio Nicodemo, María Luján Rey, Viviam Perrone y Silvia González.

También se desarrollarán espacios vinculados a Semántica y Educación Vial, a cargo de Karina Winckler y Juan José Niedfield, junto a la presentación del Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, encabezado por la subsecretaria Marcela Passo.

«La seguridad vial no puede depender de campañas aisladas. Necesita planificación, formación, compromiso y un trabajo articulado entre el Estado y la sociedad. Estos espacios nos permiten compartir experiencias, construir consensos y seguir avanzando en políticas que cuiden la vida de los argentinos», agregó Marinucci.

En tanto, el jueves 11 se desarrollará un Hackathon intensivo coordinado por Guillermo Pacharoni y Laura Pedernera, con mesas técnicas referidas a Salud Mental, Educación, Seguridad, Justicia, Observatorios Viales, Periodismo e Infraestructura que perdona errores.

Asimismo, durante las tres jornadas, de 10 a 17 horas, se podrá participar de la Feria Vial Interactiva en el predio del Museo MAR, con simuladores de vuelco, circuitos pedagógicos y stands institucionales de la Asociación Civil MiNU, Policía Caminera de Córdoba, Bomberos, agrupaciones de motociclismo y fuerzas de seguridad.

De esta manera, el V Congreso Nacional de Seguridad Vial se consolidará como uno de los principales espacios de reflexión, formación y construcción de consensos del país, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas que permitan reducir la siniestralidad y salvar vidas en las rutas y calles argentinas.