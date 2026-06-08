Lombardo busca declarar “Personalidad Ilustre Post Mortem del Partido de General Paz” al «Indio» Solari

En la mañana de este lunes 8, el referente de nuestro distrito, del Frente Renovador, Guillermo Lombardo, presentó ante mesa de entrada del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, un Proyecto de Ordenanza, que busca declarar “personalidad Ilustre” a una de las figuras más importantes del rock argentino: Indio Solari.

Carlos Solari fue el cantante de Los Redondos, el autor de letras que miles de personas de todas las edades siguen interpretando. El centro de las misas ricoteras, y una figura que trascendió generaciones, grupos sociales e ideologías, pese a su fuerte compromiso social.

Tras su fallecimiento, acaecido el 5 de junio pasado, Carlos Solari, fue y sigue siendo llorado por millones de fanáticos; pero dejando un enorme legado con su música, letras, y discursos, que perdurará en el tiempo.

PROYECTO DE ORDENANZA

DECLARACIÓN DE PERSONALIDAD ILUSTRE POST MORTEM DEL PARTIDO DE GENERAL PAZ A CARLOS ALBERTO «INDIO» SOLARI

VISTO:

La trayectoria artística, cultural y humana de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como «Indio Solari», y su estrecha vinculación con la localidad de Ranchos y el Partido de General Paz;

Y CONSIDERANDO:

Que Carlos Alberto Solari ha sido uno de los artistas más influyentes y trascendentes de la música popular argentina, constituyéndose en una referencia ineludible de la cultura nacional.

Que, a través de su extensa trayectoria artística, tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su carrera solista, ha dejado una huella imborrable en generaciones de argentinos.

Que su figura trascendió el ámbito estrictamente musical para convertirse en un fenómeno cultural, social y artístico de alcance nacional e internacional.

Que el vínculo del artista con la localidad de Ranchos y el Partido de General Paz ha sido ampliamente reconocido, formando parte de la identidad cultural y afectiva de nuestra comunidad.

Que corresponde a las instituciones democráticas reconocer y destacar a aquellas personalidades cuya obra y legado constituyen un aporte significativo al patrimonio cultural y simbólico de nuestro pueblo.

Que el fallecimiento de Carlos Alberto Solari representa una pérdida irreparable para la cultura argentina, siendo oportuno rendir homenaje a su memoria y legado.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GENERAL PAZ SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1°: Declárase a Carlos Alberto «Indio» Solari PERSONALIDAD ILUSTRE POST MORTEM DEL PARTIDO DE GENERAL PAZ, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, cultural y humana, así como a su vínculo con la comunidad de Ranchos.

Artículo 2°: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de un acto de homenaje en memoria del artista, invitando a instituciones culturales, educativas y sociales del distrito.

Artículo 3°: Remítase copia de la presente Ordenanza a sus familiares y representantes legales.

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto rendir homenaje a la figura de Carlos Alberto «Indio» Solari, uno de los artistas más influyentes de la historia cultural argentina.

Su obra trascendió el ámbito musical para convertirse en una expresión artística capaz de interpretar las inquietudes, sueños y desafíos de distintas generaciones. Su producción cultural forma parte del patrimonio simbólico de nuestro país y constituye una referencia permanente para millones de argentinos.

Asimismo, su reconocida vinculación con Ranchos y el Partido de General Paz ha contribuido a posicionar el nombre de nuestra comunidad en numerosos ámbitos culturales y sociales.

Por todo ello, entendemos que corresponde al Honorable Concejo Deliberante reconocer institucionalmente su legado mediante la declaración de Personalidad Ilustre Post Mortem del Partido de General Paz.

Sala de Sesiones, General Paz, junio de 2026.