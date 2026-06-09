Abad presentó su libro y llamó a construir un nuevo contrato social bonaerense

El senador nacional Maximiliano Abad presentó “La Cuestión Bonaerense: Apuntes para un nuevo contrato social” en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz en San Isidro.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó hoy su libro “La Cuestión Bonaerense: Apuntes para un nuevo contrato social” en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz de San Isidro, en una actividad académica que reunió a estudiantes, docentes y referentes políticos para debatir sobre los desafíos estructurales del distrito más poblado del país.

La presentación se realizó ante alumnos de la materia Introducción a la Ciencia Política de la carrera de Abogacía y contó con una nutrida asistencia que colmó el aula magna de la casa de estudios.

Repensar la Provincia

Durante el encuentro, Abad explicó los objetivos de una publicación que busca convertirse en un aporte para repensar el futuro de la provincia a partir de diagnósticos y propuestas elaboradas por especialistas de distintas disciplinas.

La obra reúne artículos y ensayos de reconocidos expertos en áreas como educación, salud, seguridad, producción, cultura, innovación, urbanización, acceso a la información y reforma política. Entre los colaboradores figuran Guillermina Tiramonti, Adolfo Rubinstein, Alejandro Salomon, Ivo Ordoñez, Inés Sanguinetti, Agustín Campero, Sebastián Welisiejko, Karina Banfi y Andrés Malamud junto a Alejandra Malamud.

«El libro fue una apuesta»

Al referirse al origen del proyecto, Abad destacó que la iniciativa surgió de la necesidad de pasar del diagnóstico a la elaboración de propuestas concretas. “El libro fue una apuesta. Porque una cosa es indignarse y otra es construir”, señaló el legislador, quien explicó que convocó a especialistas para que plantearan qué medidas impulsarían para transformar la provincia sin condicionamientos partidarios ni coyunturas presupuestarias.

Según expresó, el objetivo fue generar un espacio de reflexión capaz de trascender las discusiones de corto plazo y ofrecer herramientas para pensar políticas públicas sostenibles. “¿Qué necesita la provincia para ser otra cosa?”, fue la pregunta que, según relató, guió la elaboración de los distintos capítulos.

Durante su exposición, Abad también rechazó la idea de que la provincia de Buenos Aires sea un territorio condenado a la complejidad o a la falta de soluciones. “Me cansé de que digan que la provincia es compleja y que siempre fue así”, afirmó. En ese sentido, destacó las potencialidades productivas, logísticas y económicas del distrito, al señalar que cuenta con recursos naturales, puertos estratégicos, una fuerte actividad agropecuaria y una matriz productiva diversificada.

Decisiones políticas adecuadas

Para el senador, los principales problemas no responden a limitaciones estructurales sino a la ausencia de decisiones políticas adecuadas y de políticas públicas consistentes a lo largo del tiempo.

La actividad fue moderada por la rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, Adriana López, quien condujo el intercambio con el autor y promovió la participación de los estudiantes.

Como invitado especial participó además el exintendente de San Isidro Gustavo Posse, quien centró su exposición en la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Posse repasó los antecedentes históricos de ese principio, recordó que fue reconocido por diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que la provincia mantiene una deuda institucional al no incorporarlo plenamente en su Constitución.

Según explicó, la autonomía municipal no implica ampliar las facultades de los intendentes sino fortalecer la capacidad de decisión de los vecinos y profundizar los mecanismos de democracia local. En ese marco, planteó la necesidad de revisar las cartas orgánicas municipales y avanzar en una modernización institucional pendiente desde el retorno de la democracia.

Fuente: Agencia DIB