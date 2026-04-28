A.T.Mu convoca a Asamblea Ordinaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores Municipales de General Paz, convoca a sus afiliados a la Asamblea Ordinaria para el día 29 de Junio a las 13 horas, en la sede gremial, sita en la calle Belgrano 2909 de la ciudad de Ranchos, para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación de un redactor del acta y dos asambleístas para firmarla
2-Considerar Memoria, Balance General e informe del Órgano de Fiscalización.
Es requisito para participar estar afiliado a la Asociación y encontrarse al día con la cuota sindical
Liliana C. Gómez
Sec. Gral. ATMU