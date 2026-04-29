Manuel Adorni llega a la Cámara de Diputados en medio de la polémica por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni se presentará ante los legisladores y responderá preguntas en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y fuertes cruces políticos.

El jede de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, en un contexto atravesado por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La sesión estará marcada por tensiones políticas, la posible presencia del presidente Javier Milei y el envío de un extenso informe escrito.

El funcionario arribará al Congreso cerca de las 10 y su exposición comenzará a las 10.30. Se espera que el discurso se extienda durante aproximadamente una hora y tenga un tono técnico, en línea con las respuestas incluidas en el informe escrito que entregó previamente a los legisladores.

El esquema de la sesión prevé una primera ronda de intervenciones con la participación de nueve bloques menores, que formularán preguntas durante unos 50 minutos. Luego, Adorni contará con alrededor de 20 minutos para responder esas consultas. «La regla será un mínimo de cinco minutos por bloque. El tiempo se asignará de manera proporcional a cada uno», indicaron desde La Libertad Avanza (LLA).

Javier Milei junto a Manuel Adorni durante el acto de Malvinas

La jornada también estará atravesada por la posible presencia en los palcos del mandatario argentino, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milie; y varios ministros del Gabinete libertario, en lo que se considera un gesto de respaldo político al contador nacido en La Plata.

En ese marco, algunos legisladores opositores adelantaron que podrían dirigir sus intervenciones hacia los funcionarios presentes, especialmente aquellos que no han asistido a comisiones del Congreso pese a reiterados pedidos. «Si vienen para respaldar a Adorni, no solo avalan la conducta del jefe de los ministros, sino que también tendrán que escuchar a los diputados, que les van a hablar directamente», advirtió un diputado.

Funcionarios, militantes y un clima tenso en la Cámara de Diputados

En paralelo, surgieron versiones sobre un posible ingreso de militantes de LLA a los balcones del recinto para expresar apoyo durante la sesión. Frente a esto, el diputado Esteban Paulón presentará una nota para impedirlo.

Adorni hablará en Diputados a partir de las 10.30

«Es por ello que en virtud de diversas versiones periodísticas que han anunciado la presencia de militantes de La Libertad Avanza en los palcos, quiero expresar mi sincera preocupación por el devenir de los acontecimientos. No es una suposición ni intuición. Es el recuerdo de la mala experiencia vivida en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo en la cual los palcos de la Cámara de Diputados se convirtieron en el escenario para gritos, insultos e interrupciones», señala el escrito.

El contexto político suma tensión a la jornada, que será el primer informe de gestión de Adorni desde su llegada a la Jefatura de Gabinete y se dará bajo la lupa de la investigación judicial en su contra.

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