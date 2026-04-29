Encuentro de Tenis Doble Mixto en Ranchos

Un nuevo torneo de tenis se realizó en las canchas del Centro de Educación Física local. En esta ocasión, fue bajo la modalidad Mixto Doble.

El domingo 26 de abril, desde las 10hs y hasta entrada la tarde, se llevó adelante el encuentro propuesto a través de la Secretaría de Deportes Municipal, bajo la organización y coordinación del Prof. Matías Campillo.

La propuesta, tiene como finalidad acercar a la comunidad al deporte, y puntualmente a la disciplina de tenis, por lo cual la inscripción estaba abierta a quienes quisieran ser parte, tengan o no pareja. De esta manera, se logró conformar un nutrido grupo.

Fueron parte las siguientes duplas:

SUMA 6

PALLERO AUGUSTO-MOYANO SOLEDAD

SPERANZA MAURO-RESCINITO LINA

TOP

ESPINOSI RODOLFO-GOMEZ DANIELA

CAMPILLO MATIAS-PAULISICH AGUSTINA

BROWN NICOLAS-CALLUD CANDELA

SUMA 8

FRANCIONI NICOLAS-FRANCIONI MACARENA

TOP

MONTENEGRO MATIAS-OTERO NOELIA

CAMARGO EDUARDO-RESCINITO SOFIA

WOOLEY KEVIN-RESCINITO LUCIA

FERNANDEZ NICOLAS-SANTALUCIA JAZMIN

Fotos e info gentileza Matías Campillo