Encuentro de Tenis Doble Mixto en Ranchos

Un nuevo torneo de tenis se realizó en las canchas del Centro de Educación Física local. En esta ocasión, fue bajo la modalidad Mixto Doble.
El domingo 26 de abril, desde las 10hs y hasta entrada la tarde, se llevó adelante el encuentro propuesto a través de la Secretaría de Deportes Municipal, bajo la organización y coordinación del Prof. Matías Campillo.
La propuesta, tiene como finalidad acercar a la comunidad al deporte, y puntualmente a la disciplina de tenis, por lo cual la inscripción estaba abierta a quienes quisieran ser parte, tengan o no pareja. De esta manera, se logró conformar un nutrido grupo.
Fueron parte las siguientes duplas:
SUMA 6
PALLERO AUGUSTO-MOYANO SOLEDAD
SPERANZA MAURO-RESCINITO LINA
TOP
ESPINOSI RODOLFO-GOMEZ DANIELA
CAMPILLO MATIAS-PAULISICH AGUSTINA
BROWN NICOLAS-CALLUD CANDELA
SUMA 8
FRANCIONI NICOLAS-FRANCIONI MACARENA
TOP
MONTENEGRO MATIAS-OTERO NOELIA
CAMARGO EDUARDO-RESCINITO SOFIA
WOOLEY KEVIN-RESCINITO LUCIA
FERNANDEZ NICOLAS-SANTALUCIA JAZMIN
Fotos e info gentileza Matías Campillo