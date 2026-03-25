Convocatoria para cobertura de espacios curriculares en el ISFDyT N°212

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz a solicitud de la Dirección del ISFDyT N°212, Ranchos, General Paz realiza la difusión del Concurso para la cobertura de las materias que se detallan:
La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 212, en el marco de la Resolución N° 6179/25, solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria a las Pruebas de Selección por evaluación de títulos, antecedentes y oposición del Nivel Superior para cubrir módulos de las Unidades Curriculares que abajo se detallan:
Se confeccionarán dos listados A y B por orden de mérito con las 4 instancias de la prueba de selección aprobada y el mismo se utilizará durante tres (3) años, para cubrir Provisionalidades y Suplencias.
CARRERA: PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA – AÑO: 3° – Res. N°: 1862/17
Jueves de 20 a 22 hs: Didáctica de la lengua y la literatura II: Enseñanza con TIC (2 Mod)
SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional.
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Laborde, Victoria; Piscitelli, Ignacio; Savino, Cecilia; Castro, Jesica
Especialistas: Daniela Gerez, Cortes, Jésica
Estudiante: Anabel Guzmán
Miembros suplentes:
Docentes: Romina Luberto, Nucera, Magali, Tarquini, Romina
Especialistas: Carla Sola, Agustín Garate, Marina Garzón
Estudiante: Soledad Lamarque
INSCRIPCIÓN: isfdyt212generalpaz@abc.gob.ar
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:
Difusión: 25/3/26 al 29/3/26 (cinco días corridos)
Inscripción: 25/3/26 al 30/3/26 (6 días corridos a partir de la difusión) (Presentación de Formularios 1, 2 .1, 2.2, 2.3, 2.4 del Anexo 9 de la Resolución 6179/25 en un
mismo PDF al mail que se indica arriba)
Recusación y excusación: 31/3 al 3/4/26
Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos: 6 y 7/4/26
Entrega de propuesta: 12 al 17/4/26
Notificación aspirantes puntaje propuestas pedagógicas y notificará los temas de la clase pública: 27 y 28/4/26
Clase pública y entrevista: 4 al 5/5/26
Los aspirantes podrán consultar diseños curriculares y normativa en el siguiente link:
Toma de Posesión: Cuando finalice la prueba de selección