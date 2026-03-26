La Provincia avanza con obras en la Ruta 11 para mejorar la circulación y desviar el tránsito pesado

Con trabajos en Magdalena, buscan desviar el tránsito pesado, reducir tiempos de viaje y reforzar la seguridad en un corredor clave de la región.

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires avanza con nuevas obras viales sobre la Ruta Provincial N°11, en el partido de Magdalena, con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad en un corredor clave para el tránsito de carga y pasajeros.

Los trabajos, ejecutados a través de la Dirección de Vialidad, incluyen tareas de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas, mediante la aplicación de estabilizado granular y carpeta asfáltica. Además, la intervención se complementa con obras de señalización horizontal y vertical, colocación de barandas de defensa vehicular, construcción de dársenas para el transporte público e instalación de iluminación, en el marco de un convenio con la Municipalidad de Magdalena.

En ese sentido, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, destacó el impacto que tendrá la obra en la región. “Esta zona se caracteriza por tener un alto caudal de tránsito pesado hacia Punta Indio que, previo a esta intervención, debía pasar necesariamente por adentro de la ciudad”, explicó.

El funcionario remarcó que, a partir de estas mejoras, los vehículos de carga podrán empalmar con la Ruta Provincial N°20, generando una vía de circunvalación que evitará el ingreso a Punta Indio. “Esto permitirá disminuir los tiempos de viaje y agilizar la circulación de los camiones”, agregó.

Avanza la transformación de la Ruta 11 en Autovía

En paralelo, la Dirección de Vialidad continúa con la transformación en autovía de la Ruta Provincial N°11 en el tramo que une Villa Gesell con Mar Chiquita, una obra estratégica para el acceso a la Costa Atlántica.

El proyecto contempla la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la vía existente a lo largo de 72,4 kilómetros. También incluye la ejecución de banquinas pavimentadas, sistemas de retornos a nivel cada 3,5 kilómetros, la duplicación de siete puentes sobre cursos hídricos permanentes y la construcción de 54 alcantarillas, beneficiando a más de 7.000 vehículos que transitan diariamente por este corredor, especialmente durante la temporada de verano.