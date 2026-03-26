Kicillof convoca a los intendentes de todos los partidos por la crisis económica

El gobernador convocó para este jueves, a las 15.30, a los 135 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires para informarles sobre “las consecuencias económicas del gobierno de Milei”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó para este jueves por la tarde a los 135 intendentes bonaerenses para dialogar sobre las consecuencias que, a su criterio, genera el gobierno del presidente Javier Milei sobre la administración provincial y la de cada uno de los municipios.

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Desde las 15.30, Kicillof recibirá a los jefes comunales en el marco de una reunión que se convocó con el título “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”. La jornada se realizará en el Salón Dorado de la Gobernación.

Según una fuente del gobierno provincial, Kicillof se enfocará en comentar “la crisis económica, el recorte de recursos del gobierno nacional a la Provincia, y la caída de la coparticipación y la recaudación como consecuencia de las políticas de Milei”. Además, hará “una serie de anuncios de gestión”.

La presencia de la totalidad de los intendentes convocados no está garantizada. Entre los opositores, había faltazos ya previstos, mientras que, en otros casos, aún se analizaba qué actitud tomar.

Kicillof mantiene un enfrentamiento abierto con el gobierno nacional, que incluye demandas en la Justicia con las que reclama fondos adeudados por la gestión de Milei. En total, el gobierno bonaerense reclama $15,6 billones, repartidos entre aportes de la Anses a las cajas jubilatorias de la Provincia, obras inconclusas y fondos especiales discontinuados, entre otros ítems.

Por los aportes de la Anses para las cajas jubilatorias provinciales (el gobierno bonaerense reclama $2,2 billones), la semana pasada se realizó una audiencia en la Corte Suprema de Justicia nacional, convocada por el máximo tribunal, que significó el primer acercamiento formal entre los funcionarios de Milei y los de Kicillof. Habrá una nueva reunión el 11 de abril.

A los intendentes, en tanto, se les redujeron los fondos de coparticipación provincial y la recaudación por tasas municipales.

LA NACION