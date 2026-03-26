El funcionario Municipal agredido dejaría de ser parte del Ejecutivo

Un hecho violento ocurrió esta mañana en uno de los pasillos del Centro Cívico (frente al Palacio Municipal), cuando un hombre agredió brutalmente a un funcionario municipal.

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Debido a los golpes recibidos, se convocó a la asistencia médica, y finalmente fue trasladado al Hospital Campomar, donde permanece internado en observación.

Si bien, en un principio se desconocía cuál había sido el motivo por el cual el Secretario de Cultura Alejandro Iena había sido golpeado, con el correr de las horas se fueron conociendo mayores detalles, lo que habría sido el detonante, no solo del accionar del agresor, marido de una instructora que presta servicios para el Municipio, sino también de la decisión del Ejecutivo de apartarlo del cargo.

Hasta el momento no hay confirmación oficial, aunque se descarta que desde el Ejecutivo no se tolerarían accionares como la que el funcionario habría cometido, y es por esto, que se lo desvincularía en las próximas horas de la cartera municipal.

La propia víctima, informó a través del grupo de WhatsApp que tiene con sus alumnas, que debido al mal momento por el que estaba atravesando no daría clases. Allí, también explica que “he vivido un momento muy feo e incómodo. Sufrí de acoso laboral, y estoy haciendo todos los trámites correspondientes para que esto no vuelva a pasar”.

En tal sentido, se supo que se iniciaron dos causas, una por “lesiones”, a raíz de la agresión recibida por el funcionario municipal; y otra radicada por la víctima, la cual fue acompañada por personal de la Dirección de Género, quienes, además, la están asistiendo y asesorando en este momento.