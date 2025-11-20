Sillitas, cinturón y alcohol cero: las recomendaciones de Transporte PBA para viajar con seguridad el finde largo

El Ministerio que lidera Martín Marinucci desplegará operativos de seguridad vial y fiscalización para cuidar el camino de quienes se movilicen por la Provincia. Además, brindó recomendaciones para un traslado seguro e informó sobre las restricciones del transporte pesado.

publicidad

Para tener un viaje seguro durante este fin de semana largo por el Día de la Soberanía, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, recomienda a la ciudadanía contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Licencia de Conducir física, la Cédula Verde, el comprobante del Seguro y la Patente al día y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada.

Luego de una serie de hechos ocurridos a principio de año en los que perdieron la vida de menores de edad debido a no usar dicho sistema de retención, el Ministro Marinucci impulsó desde su llegada a Transporte PBA la campaña “Un Click que Salva” para reforzar el mensaje de cuidado entre las y los más pequeños con el uso del SRI, junto con los cinturones de seguridad en todos los pasajeros y pasajeras.

Por ello, se debe constatar la fecha de vencimiento del mismo y evitar comprar un asiento infantil usado ya que tal vez no se puedan observar las etiquetas de homologación y caducidad y que se reduzca su capacidad de protección. Asimismo, resulta fundamental considerar que a la hora de viajar el lugar más seguro para colocar un SRI es en la plaza trasera central, en orden de prioridad le siguen la plaza trasera derecha (detrás del acompañante) y por último la plaza trasera izquierda (detrás del conductor).

Además, circular con luces bajas encendidas respetando los límites de velocidad establecidos. En caso de lluvia y/o neblina reducir la marcha y aumentar la distancia con el que viene adelante y utilizar las luces antiniebla (si las tiene el vehículo) con el fin de no disminuir la visibilidad, evitar maniobras bruscas y poder prestar atención a la señalización vial.

Es fundamental colocarse el cinturón de seguridad, tanto en autos particulares como en colectivos, utilizar el casco en moto, no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla y no conducir manipulando el celular, comiendo o bebiendo.

Asimismo, estar bien descansado y, bajo ningún término, haber ingerido alcohol ni estupefacientes antes de salir a manejar. Es importante portar matafuegos y balizas, triangulares y reflectivas, para las ocasiones en que haya que detenerse en el camino y revisar previamente el estado del motor, el líquido refrigerante, la batería y los neumáticos. Para reforzar la contención ante siniestros viales, sí vas a viajar con mascotas utilizar arnés de seguridad.

Junto a las recomendaciones para viajar, se informa que la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial diagramó un esquema de trabajo con el objetivo de concientizar a las y los conductores, generando controles de documentación, test de alcoholemia y operativos de prevención. Así, en colaboración con Policía Vial y otras agencias gubernamentales, el personal de Transporte bonaerense efectuará servicios tendientes a generar un tránsito seguro y consciente con postas de control en diferentes puntos de la Provincia.

De igual forma, se realizarán trabajos en las terminales de ómnibus por parte de agentes del área de Fiscalización del Transporte para chequear las condiciones de los colectivos y que los chóferes cumplan con la ley de Alcohol Cero al Volante.

Para finalizar, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito, no se podrán movilizar vehículos de cargas de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en diferentes franjas horarias de los días jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de noviembre por la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata.