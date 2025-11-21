La Copa El Recuerdo será este fin de semana largo en el Campo Argentino de Pato

5 equipos se enfrentarán en la segunda competencia de Triple Corona.

Se aguarda cualquier instancia climática que modifique los días de competencia. En tanto, la misma estará planificada para sábado, domingo y lunes próximo.

Aún queda pendiente la final de la Copa Argentina entre los equipos de San Patricio, liderado por Facundo Taberna, y el equipo de Juan Ignacio Lanfranco, El Relincho – La Estrella – El Fogón. Se estima que el cruce definitorio sea durante las clasificaciones del Abierto Argentino de Pato.

Mientras tanto, este fin de semana habrá otras tres jornadas de alto rendimiento.

El Relincho LINAJE PAMPA deberá reevaluar su estrategia para enfrentar al poderoso San Patricio. Mientras que el Campeón Argentino (El Siasgo) tendrá que enfrentarse contra el equipo de Rawson, otro gran desafío al que se enfrenta la gente de Villanueva.

Esperará Chascomús – La Tribu al ganador del 1er Partido en instancia libre.

El Siasgo jugará con Federico Ferrari (9), Martín Lemme (10), Facundo Novoa (8), y el Capitán Justo Bermúdez (10), siendo el equipo con más alto hándicap del torneo.

Fuente: Pato.org,ar